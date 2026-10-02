Budgie - Never Turn Your Back On A Friend (0534274001758) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Never Turn Your Back On A Friend
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643118
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0534274001758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Never Turn Your Back On A Friend
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Breadfan, Baby Please Don't Go, You Know I'll Always Love You, You're the Biggest Thing Since Powdered Milk, In the Grip of a Tyrefitter's Hand, Riding My Nightmare, Parents
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Budgie - Never Turn Your Back On A Friend (0534274001758) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Breadfan, Baby Please Don't Go, You Know I'll Always Love You, You're the Biggest Thing Since Powdered Milk, In the Grip of a Tyrefitter's Hand, Riding My Nightmare, Parents
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0534274001758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Never Turn Your Back On A Friend
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Breadfan, Baby Please Don't Go, You Know I'll Always Love You, You're the Biggest Thing Since Powdered Milk, In the Grip of a Tyrefitter's Hand, Riding My Nightmare, Parents
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Breadfan, Baby Please Don't Go, You Know I'll Always Love You, You're the Biggest Thing Since Powdered Milk, In the Grip of a Tyrefitter's Hand, Riding My Nightmare, Parents
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Budgie - Never Turn Your Back On A Friend (0534274001758) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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