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0093624855958, Miller, Mac, NPR Music Tiny Desk Concert (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0093624855958, Miller, Mac, NPR Music Tiny Desk Concert (coloured) виниловая пластинка

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0093624855958, Виниловая пластинка Miller, Mac, NPR Music Tiny Desk Concert (coloured) - фото 1
0093624855958, Виниловая пластинка Miller, Mac, NPR Music Tiny Desk Concert (coloured) - фото 2
0093624855958, Виниловая пластинка Miller, Mac, NPR Music Tiny Desk Concert (coloured) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0093624855958, Виниловая пластинка Miller, Mac, NPR Music Tiny Desk Concert (coloured) - фото 1
  • 0093624855958, Виниловая пластинка Miller, Mac, NPR Music Tiny Desk Concert (coloured) - фото 2
  • 0093624855958, Виниловая пластинка Miller, Mac, NPR Music Tiny Desk Concert (coloured) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643115
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара 0093624855958, Miller, Mac, NPR Music Tiny Desk Concert (coloured) виниловая пластинка

Блестящее живое выступление Мака Миллера «Tiny Desk» теперь доступно на виниле!. Лимитированный синий винил с травлением на стороне B. Альбом Mac Miller Swimming стал поворотным пунктом в карьере покойного артиста. Его приверженность постоянному звуковому поиску и творческому обновлению была хорошо известна еще до выхода альбома - квантовый скачок от дебютного Blue Slide Park, занявшего первое место в чартах Billboard, ко второму альбому Watching Movies with the Sound Off, мастерство продюсера на микстейпе Faces 2014 года и способность дирижировать полной группой на альбоме The Divine Feminine 2016 года - все это свидетельство его неизменного стремления к совершенствованию своего творчества. Однако после выхода Swimming сразу же был воспринят поклонниками и критиками как вершина его карьеры: альбом, который идеально продемонстрировал музыкальные навыки, развитые им в вокальном и инструментальном плане на протяжении десятилетия. Это понимание укрепилось, когда всего через три дня после выхода альбома на NPR Music вышел концерт Tiny Desk Concert, на котором Миллер и его группа исполнили Small Worlds, Whats The Usex, над которой он регулярно сотрудничал с Thundercat, и 2009 в полном составе. Это культовое выступление остается одним из самых транслируемых в истории серии концертов NPR Tiny Desk Concert, а теперь оно впервые доступно на виниле.

Отзывы о товаре 0093624855958, Miller, Mac, NPR Music Tiny Desk Concert (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Блестящее живое выступление Мака Миллера «Tiny Desk» теперь доступно на виниле!. Лимитированный синий винил с травлением на стороне B. Альбом Mac Miller Swimming стал поворотным пунктом в карьере покойного артиста. Его приверженность постоянному звуковому поиску и творческому обновлению была хорошо известна еще до выхода альбома - квантовый скачок от дебютного Blue Slide Park, занявшего первое место в чартах Billboard, ко второму альбому Watching Movies with the Sound Off, мастерство продюсера на микстейпе Faces 2014 года и способность дирижировать полной группой на альбоме The Divine Feminine 2016 года - все это свидетельство его неизменного стремления к совершенствованию своего творчества. Однако после выхода Swimming сразу же был воспринят поклонниками и критиками как вершина его карьеры: альбом, который идеально продемонстрировал музыкальные навыки, развитые им в вокальном и инструментальном плане на протяжении десятилетия. Это понимание укрепилось, когда всего через три дня после выхода альбома на NPR Music вышел концерт Tiny Desk Concert, на котором Миллер и его группа исполнили Small Worlds, Whats The Usex, над которой он регулярно сотрудничал с Thundercat, и 2009 в полном составе. Это культовое выступление остается одним из самых транслируемых в истории серии концертов NPR Tiny Desk Concert, а теперь оно впервые доступно на виниле.
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