0093624855958, Miller, Mac, NPR Music Tiny Desk Concert (coloured) виниловая пластинка
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Описание товара 0093624855958, Miller, Mac, NPR Music Tiny Desk Concert (coloured) виниловая пластинка
Блестящее живое выступление Мака Миллера «Tiny Desk» теперь доступно на виниле!. Лимитированный синий винил с травлением на стороне B. Альбом Mac Miller Swimming стал поворотным пунктом в карьере покойного артиста. Его приверженность постоянному звуковому поиску и творческому обновлению была хорошо известна еще до выхода альбома - квантовый скачок от дебютного Blue Slide Park, занявшего первое место в чартах Billboard, ко второму альбому Watching Movies with the Sound Off, мастерство продюсера на микстейпе Faces 2014 года и способность дирижировать полной группой на альбоме The Divine Feminine 2016 года - все это свидетельство его неизменного стремления к совершенствованию своего творчества. Однако после выхода Swimming сразу же был воспринят поклонниками и критиками как вершина его карьеры: альбом, который идеально продемонстрировал музыкальные навыки, развитые им в вокальном и инструментальном плане на протяжении десятилетия. Это понимание укрепилось, когда всего через три дня после выхода альбома на NPR Music вышел концерт Tiny Desk Concert, на котором Миллер и его группа исполнили Small Worlds, Whats The Usex, над которой он регулярно сотрудничал с Thundercat, и 2009 в полном составе. Это культовое выступление остается одним из самых транслируемых в истории серии концертов NPR Tiny Desk Concert, а теперь оно впервые доступно на виниле.
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