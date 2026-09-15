5014797902114, T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 643098
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 5014797902114, T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) виниловая пластинка
Переиздание на виниле альбома 1977 года английской глэм команды T. Rex. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Английская глэм группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы группы входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Переиздание на виниле альбома 1977 года английской глэм команды T. Rex. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Английская глэм группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы группы входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
5014797902114, T. Rex, Dandy In The Underworld (coloured) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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