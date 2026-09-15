Top.Mail.Ru
Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 1
Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 2
Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 3
Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 4
Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 5
Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 6
Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 7
Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 8
Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
Vivaldi Recomposed
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 1
  • Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 2
  • Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 3
  • Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 4
  • Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 5
  • Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 6
  • Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 7
  • Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 8
  • Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643033
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
28948624683
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
Vivaldi Recomposed
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Spring 0, Spring 1, Spring 2, Spring 3, Summer 1, Summer 2, Summer 3, Autumn 1, Autumn 2, Autumn 3, Winter 1, Winter 2, Winter 3
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Spring 0, Spring 1, Spring 2, Spring 3, Summer 1, Summer 2, Summer 3, Autumn 1, Autumn 2, Autumn 3, Winter 1, Winter 2, Winter 3

Отзывы о товаре Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
28948624683
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
Vivaldi Recomposed
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Spring 0, Spring 1, Spring 2, Spring 3, Summer 1, Summer 2, Summer 3, Autumn 1, Autumn 2, Autumn 3, Winter 1, Winter 2, Winter 3
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Spring 0, Spring 1, Spring 2, Spring 3, Summer 1, Summer 2, Summer 3, Autumn 1, Autumn 2, Autumn 3, Winter 1, Winter 2, Winter 3
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Max Richter - Vivaldi: The New Four Seasons - Recomposed (0028948624683) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...