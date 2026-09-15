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Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка

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Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка - фото 1
Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка - фото 2
Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка - фото 3
Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка - фото 4
Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Harold Land Quintet, Harold Land
Альбом (сингл)
The Peace-Maker
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка - фото 1
  • Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка - фото 2
  • Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка - фото 3
  • Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка - фото 4
  • Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643006
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Загружаем...
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Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455861207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Harold Land Quintet, Harold Land
Альбом (сингл)
The Peace-Maker
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Harold Land / The Peace-Maker (Verve By Request) (180 Gram, Gatefold, Verve By Request, Gatefold) (1LP) - это настоящая находка для истинных ценителей джаза. Если вы ищете неподдельные эмоции и уникальный звук, то этот альбом станет незаменимым дополнением к вашей коллекции. В альбоме The Peace-Maker Harold Land, известный американский тенор-саксофонист, продемонстрировал все свое мастерство и виртуозность. Здесь вы найдете потрясающие импровизации, богатые гармонии и глубокие мелодии, которые окунут вас в неповторимый мир джазовой музыки. Великолепное качество записи и мощные музыкальные аранжировки создают атмосферу, в которой каждая нота оживает и звучит с невероятной ясностью. Виниловая пластинка на 180 граммовом весе обеспечивает высочайшее качество звучания, передавая каждую нюансировку и эмоцию исполнителя. Каждый музыкальный произведение этого альбома - настоящий шедевр, идеально дополняющий друг друга. Холдер Ленд и его группа музыкантов создали настоящий магический момент, в котором вы сможете полностью погрузиться. Купить виниловую пластинку Harold Land / The Peace-Maker (Verve By Request) (180 Gram, Gatefold, Verve By Request, Gatefold) (1LP) - это возможность прочувствовать настоящую энергию и волшебство джазовых мелодий. Добавьте этот альбом к своей коллекции и насладитесь потрясающим звучанием этого искусства.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455861207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Harold Land Quintet, Harold Land
Альбом (сингл)
The Peace-Maker
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Harold Land / The Peace-Maker (Verve By Request) (180 Gram, Gatefold, Verve By Request, Gatefold) (1LP) - это настоящая находка для истинных ценителей джаза. Если вы ищете неподдельные эмоции и уникальный звук, то этот альбом станет незаменимым дополнением к вашей коллекции. В альбоме The Peace-Maker Harold Land, известный американский тенор-саксофонист, продемонстрировал все свое мастерство и виртуозность. Здесь вы найдете потрясающие импровизации, богатые гармонии и глубокие мелодии, которые окунут вас в неповторимый мир джазовой музыки. Великолепное качество записи и мощные музыкальные аранжировки создают атмосферу, в которой каждая нота оживает и звучит с невероятной ясностью. Виниловая пластинка на 180 граммовом весе обеспечивает высочайшее качество звучания, передавая каждую нюансировку и эмоцию исполнителя. Каждый музыкальный произведение этого альбома - настоящий шедевр, идеально дополняющий друг друга. Холдер Ленд и его группа музыкантов создали настоящий магический момент, в котором вы сможете полностью погрузиться. Купить виниловую пластинку Harold Land / The Peace-Maker (Verve By Request) (180 Gram, Gatefold, Verve By Request, Gatefold) (1LP) - это возможность прочувствовать настоящую энергию и волшебство джазовых мелодий. Добавьте этот альбом к своей коллекции и насладитесь потрясающим звучанием этого искусства.


Теги товара: Джаз
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Отзывы


Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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