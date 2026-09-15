Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Harold Land - The Peace-Maker (Audiophile, Verve By Request) (0602455861207) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Harold Land / The Peace-Maker (Verve By Request) (180 Gram, Gatefold, Verve By Request, Gatefold) (1LP) - это настоящая находка для истинных ценителей джаза. Если вы ищете неподдельные эмоции и уникальный звук, то этот альбом станет незаменимым дополнением к вашей коллекции. В альбоме The Peace-Maker Harold Land, известный американский тенор-саксофонист, продемонстрировал все свое мастерство и виртуозность. Здесь вы найдете потрясающие импровизации, богатые гармонии и глубокие мелодии, которые окунут вас в неповторимый мир джазовой музыки. Великолепное качество записи и мощные музыкальные аранжировки создают атмосферу, в которой каждая нота оживает и звучит с невероятной ясностью. Виниловая пластинка на 180 граммовом весе обеспечивает высочайшее качество звучания, передавая каждую нюансировку и эмоцию исполнителя. Каждый музыкальный произведение этого альбома - настоящий шедевр, идеально дополняющий друг друга. Холдер Ленд и его группа музыкантов создали настоящий магический момент, в котором вы сможете полностью погрузиться. Купить виниловую пластинку Harold Land / The Peace-Maker (Verve By Request) (180 Gram, Gatefold, Verve By Request, Gatefold) (1LP) - это возможность прочувствовать настоящую энергию и волшебство джазовых мелодий. Добавьте этот альбом к своей коллекции и насладитесь потрясающим звучанием этого искусства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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