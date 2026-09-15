Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка
Out of the Afternoon — альбом джазового барабанщика Роя Хейнса, выпущенный летом 1962 года на лейбле Impulse! Рекорды. В нем участвует мультиинструменталист Роланд Кирк среди музыкантов квартета Хейнса. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в гейтфолде в популярной Acoustic Sounds Series. Барабанщик Рой Хейнс, к сожалению, записал только один альбом для лейбла Боба Тиля Impulse! Records. Однако в этом альбоме было все! Состав был потрясающим, репертуар - удачным сочетанием собственных композиций лидера и оригинально подготовленных стандартов. Своими четкими барабанными переборами, быстрыми, как пулеметные залпы, Хейнс вдохновил многих рок-барабанщиков. Этому уникальному звуку он обязан и своим прозвищем Snap Crackle, на которое он шутливо намекает в одноименном произведении. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессование QPR (180 грамм), прочный тиражный гейтфолд (печать Stoughton), мягкий внутренний вкладыш.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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