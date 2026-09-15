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Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка

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Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка - фото 1
Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка - фото 2
Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roy Haynes Quartet
Альбом (сингл)
Out Of The Afternoon
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка - фото 1
  • Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка - фото 2
  • Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643004
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Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602438089048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roy Haynes Quartet
Альбом (сингл)
Out Of The Afternoon
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка

Out of the Afternoon — альбом джазового барабанщика Роя Хейнса, выпущенный летом 1962 года на лейбле Impulse! Рекорды. В нем участвует мультиинструменталист Роланд Кирк среди музыкантов квартета Хейнса. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в гейтфолде в популярной Acoustic Sounds Series. Барабанщик Рой Хейнс, к сожалению, записал только один альбом для лейбла Боба Тиля Impulse! Records. Однако в этом альбоме было все! Состав был потрясающим, репертуар - удачным сочетанием собственных композиций лидера и оригинально подготовленных стандартов. Своими четкими барабанными переборами, быстрыми, как пулеметные залпы, Хейнс вдохновил многих рок-барабанщиков. Этому уникальному звуку он обязан и своим прозвищем Snap Crackle, на которое он шутливо намекает в одноименном произведении. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессование QPR (180 грамм), прочный тиражный гейтфолд (печать Stoughton), мягкий внутренний вкладыш.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602438089048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roy Haynes Quartet
Альбом (сингл)
Out Of The Afternoon
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Out of the Afternoon — альбом джазового барабанщика Роя Хейнса, выпущенный летом 1962 года на лейбле Impulse! Рекорды. В нем участвует мультиинструменталист Роланд Кирк среди музыкантов квартета Хейнса. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в гейтфолде в популярной Acoustic Sounds Series. Барабанщик Рой Хейнс, к сожалению, записал только один альбом для лейбла Боба Тиля Impulse! Records. Однако в этом альбоме было все! Состав был потрясающим, репертуар - удачным сочетанием собственных композиций лидера и оригинально подготовленных стандартов. Своими четкими барабанными переборами, быстрыми, как пулеметные залпы, Хейнс вдохновил многих рок-барабанщиков. Этому уникальному звуку он обязан и своим прозвищем Snap Crackle, на которое он шутливо намекает в одноименном произведении. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессование QPR (180 грамм), прочный тиражный гейтфолд (печать Stoughton), мягкий внутренний вкладыш.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roy Haynes - Out Of The Afternoon (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089048) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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