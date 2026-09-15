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Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка

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Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка - фото 1
Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка - фото 2
Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
I Dream Of Christmas
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка - фото 1
  • Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка - фото 2
  • Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643001
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка
5 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438402250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
I Dream Of Christmas
Жанр
Jazz
Трек-лист
Christmas Calling (Jolly Jones), Christmas Don't Be Late, Christmas Glow, White Christmas, Christmastime, Blue Christmas, It's Only Christmas Once A Year, You're Not Alone, Winter Wonderland, A Holiday With You, Run Rudolph Run, Christmas Time Is Here, What Are You Doing New Year's Eve?, Last Month Of The Year, I'll Be Home For Christmas, The Christmas Waltz, O Holy Night, I Dream Of Christmas, Have Yourself A Merry Little Christmas, Christmas In My Soul, Christmastime, Run Rudolph Run, Blue Chr
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка

"I Dream Of Christmas" - делюксовое издание рождественского альбома 2021 года певицы Норы Джонс. Издание включает оригинальные треки, концертные номера и знаменитые новогодние стандарты, среди которых "Christmas Time Is Here", "Winter Wonderland", "Blue Christmas", а также новая версия композиции "Have Yourself A Merry Little Christmas" в исполнении джазовой певицы. Релиз представлен на двойном черном виниле и включает бонусные концертные записи на стороне D. Нора Джонс - американская джазовая певица и пианистка, автор и исполнитель собственных песен, актриса. В 2002 г. выпустила дебютный альбом "Come Away With Me", который был реализован тиражом свыше 20 миллионов экземпляров и побил все рекорды, получив 9 премий "Грэмми", в том числе в таких престижных номинациях, как "альбом года", "запись года" и "открытие года".

Отзывы о товаре Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438402250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
I Dream Of Christmas
Жанр
Jazz
Трек-лист
Christmas Calling (Jolly Jones), Christmas Don't Be Late, Christmas Glow, White Christmas, Christmastime, Blue Christmas, It's Only Christmas Once A Year, You're Not Alone, Winter Wonderland, A Holiday With You, Run Rudolph Run, Christmas Time Is Here, What Are You Doing New Year's Eve?, Last Month Of The Year, I'll Be Home For Christmas, The Christmas Waltz, O Holy Night, I Dream Of Christmas, Have Yourself A Merry Little Christmas, Christmas In My Soul, Christmastime, Run Rudolph Run, Blue Chr
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"I Dream Of Christmas" - делюксовое издание рождественского альбома 2021 года певицы Норы Джонс. Издание включает оригинальные треки, концертные номера и знаменитые новогодние стандарты, среди которых "Christmas Time Is Here", "Winter Wonderland", "Blue Christmas", а также новая версия композиции "Have Yourself A Merry Little Christmas" в исполнении джазовой певицы. Релиз представлен на двойном черном виниле и включает бонусные концертные записи на стороне D. Нора Джонс - американская джазовая певица и пианистка, автор и исполнитель собственных песен, актриса. В 2002 г. выпустила дебютный альбом "Come Away With Me", который был реализован тиражом свыше 20 миллионов экземпляров и побил все рекорды, получив 9 премий "Грэмми", в том числе в таких престижных номинациях, как "альбом года", "запись года" и "открытие года".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5930 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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