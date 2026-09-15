Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Norah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) виниловая пластинка
"I Dream Of Christmas" - делюксовое издание рождественского альбома 2021 года певицы Норы Джонс. Издание включает оригинальные треки, концертные номера и знаменитые новогодние стандарты, среди которых "Christmas Time Is Here", "Winter Wonderland", "Blue Christmas", а также новая версия композиции "Have Yourself A Merry Little Christmas" в исполнении джазовой певицы. Релиз представлен на двойном черном виниле и включает бонусные концертные записи на стороне D. Нора Джонс - американская джазовая певица и пианистка, автор и исполнитель собственных песен, актриса. В 2002 г. выпустила дебютный альбом "Come Away With Me", который был реализован тиражом свыше 20 миллионов экземпляров и побил все рекорды, получив 9 премий "Грэмми", в том числе в таких престижных номинациях, как "альбом года", "запись года" и "открытие года".
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