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Kai Winding - Modern Country (Audiophile, Verve By Request) (0602455741264) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kai Winding - Modern Country (Audiophile, Verve By Request) (0602455741264) виниловая пластинка

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Kai Winding - Modern Country (Audiophile, Verve By Request) (0602455741264) виниловая пластинка - фото 1
Kai Winding - Modern Country (Audiophile, Verve By Request) (0602455741264) виниловая пластинка - фото 2
Kai Winding - Modern Country (Audiophile, Verve By Request) (0602455741264) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kai Winding
Альбом (сингл)
Modern Country
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kai Winding - Modern Country (Audiophile, Verve By Request) (0602455741264) виниловая пластинка - фото 1
  • Kai Winding - Modern Country (Audiophile, Verve By Request) (0602455741264) виниловая пластинка - фото 2
  • Kai Winding - Modern Country (Audiophile, Verve By Request) (0602455741264) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642992
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kai Winding - Modern Country (Audiophile, Verve By Request) (0602455741264) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455741264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kai Winding
Альбом (сингл)
Modern Country
Жанр
Кантри
Трек-лист
I Really Don't Want To Know, Busted, Wolverton Mountain, Bye Bye, Love, Cool Water, Wildwood Flower, Detroit City, I Walk The Line, Oh, Lonesome Me, Slippin' Around, Gotta Travel On, Dang Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kai Winding - Modern Country (Audiophile, Verve By Request) (0602455741264) виниловая пластинка

Рэй Чарльз добился удивительного успеха в 1962 году со своими двумя альбомами «Modern Sounds In Country And Western Music». Через два года после него тромбонист Кай Виндинг подошел к похожему репертуару в стиле кантри и вестерн со своим собственным, более джазовым подходом в «Modern Country». Изюминкой альбома является его интерпретация классической песни Джонни Кэша «I Walk The Line». Серия Verve By Request: обновленный аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit, разворотный конверт.

Отзывы о товаре Kai Winding - Modern Country (Audiophile, Verve By Request) (0602455741264) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455741264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kai Winding
Альбом (сингл)
Modern Country
Жанр
Кантри
Трек-лист
I Really Don't Want To Know, Busted, Wolverton Mountain, Bye Bye, Love, Cool Water, Wildwood Flower, Detroit City, I Walk The Line, Oh, Lonesome Me, Slippin' Around, Gotta Travel On, Dang Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
Рэй Чарльз добился удивительного успеха в 1962 году со своими двумя альбомами «Modern Sounds In Country And Western Music». Через два года после него тромбонист Кай Виндинг подошел к похожему репертуару в стиле кантри и вестерн со своим собственным, более джазовым подходом в «Modern Country». Изюминкой альбома является его интерпретация классической песни Джонни Кэша «I Walk The Line». Серия Verve By Request: обновленный аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit, разворотный конверт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kai Winding - Modern Country (Audiophile, Verve By Request) (0602455741264) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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