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Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка

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Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 1
Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 2
Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 3
Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 4
Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 5
Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 6
Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 7
Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jackie Wilson
Альбом (сингл)
Easterly Winds
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 1
  • Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 2
  • Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 3
  • Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 4
  • Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 5
  • Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 6
  • Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 7
  • Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445092581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jackie Wilson
Альбом (сингл)
Easterly Winds
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка

Альбом Easterly Winds - второй из трех альбомов, записанных пианистом из Чикаго Джеком Уилсоном для Blue Note. AllMusic описывает его как фанковый сборник соул-джаза и хард-бопа, управляемый роговой секцией и мгновенно запоминающийся. Еще одна впечатляющая и интересная работа одного из самых недооцененных пианистов Blue Note 60-х годов.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445092581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jackie Wilson
Альбом (сингл)
Easterly Winds
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Easterly Winds - второй из трех альбомов, записанных пианистом из Чикаго Джеком Уилсоном для Blue Note. AllMusic описывает его как фанковый сборник соул-джаза и хард-бопа, управляемый роговой секцией и мгновенно запоминающийся. Еще одна впечатляющая и интересная работа одного из самых недооцененных пианистов Blue Note 60-х годов.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jack Wilson - Easterly Winds (Analogue, Tone Poet) (0602445092581) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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