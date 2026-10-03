Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Greatest Hits
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 642988
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5 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602557383164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Greatest Hits
Трек-лист
Goodbye Yellow Brick Road, Philadelphia Freedom, Dont Go Breaking My Heart, Rocket Man, Crocodile Rock, Sacrifice, Can You Feel The Love Tonightx, Bennie & The Jets, Your Song, Sad Songs (Say So Much), Candle In The Wind, Saturday Nights Alright (For Fighting), Im Still Standing, Dont Let The Sun Go Down On Me, I Guess Thats Why They Call It The Blues
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Goodbye Yellow Brick Road, Philadelphia Freedom, Dont Go Breaking My Heart, Rocket Man, Crocodile Rock, Sacrifice, Can You Feel The Love Tonightx, Bennie &amp;amp;amp; The Jets, Your Song, Sad Songs (Say So Much), Candle In The Wind, Saturday Nights Alright (For Fighting), Im Still Standing, Dont Let The Sun Go Down On Me, I Guess Thats Why They Call It The Blues
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602557383164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Greatest Hits
Трек-лист
Goodbye Yellow Brick Road, Philadelphia Freedom, Dont Go Breaking My Heart, Rocket Man, Crocodile Rock, Sacrifice, Can You Feel The Love Tonightx, Bennie & The Jets, Your Song, Sad Songs (Say So Much), Candle In The Wind, Saturday Nights Alright (For Fighting), Im Still Standing, Dont Let The Sun Go Down On Me, I Guess Thats Why They Call It The Blues
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Goodbye Yellow Brick Road, Philadelphia Freedom, Dont Go Breaking My Heart, Rocket Man, Crocodile Rock, Sacrifice, Can You Feel The Love Tonightx, Bennie &amp;amp;amp; The Jets, Your Song, Sad Songs (Say So Much), Candle In The Wind, Saturday Nights Alright (For Fighting), Im Still Standing, Dont Let The Sun Go Down On Me, I Guess Thats Why They Call It The Blues
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Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5940 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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