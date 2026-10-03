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Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка

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Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 8
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 9
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 10
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 11
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 12
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 13
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 14
Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Greatest Hits
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 8
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 9
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 10
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 11
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 12
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 13
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 14
  • Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602557383164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Greatest Hits
Трек-лист
Goodbye Yellow Brick Road, Philadelphia Freedom, Dont Go Breaking My Heart, Rocket Man, Crocodile Rock, Sacrifice, Can You Feel The Love Tonightx, Bennie & The Jets, Your Song, Sad Songs (Say So Much), Candle In The Wind, Saturday Nights Alright (For Fighting), Im Still Standing, Dont Let The Sun Go Down On Me, I Guess Thats Why They Call It The Blues
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Goodbye Yellow Brick Road, Philadelphia Freedom, Dont Go Breaking My Heart, Rocket Man, Crocodile Rock, Sacrifice, Can You Feel The Love Tonightx, Bennie &amp;amp;amp;amp; The Jets, Your Song, Sad Songs (Say So Much), Candle In The Wind, Saturday Nights Alright (For Fighting), Im Still Standing, Dont Let The Sun Go Down On Me, I Guess Thats Why They Call It The Blues

Отзывы о товаре Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602557383164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Greatest Hits
Трек-лист
Goodbye Yellow Brick Road, Philadelphia Freedom, Dont Go Breaking My Heart, Rocket Man, Crocodile Rock, Sacrifice, Can You Feel The Love Tonightx, Bennie & The Jets, Your Song, Sad Songs (Say So Much), Candle In The Wind, Saturday Nights Alright (For Fighting), Im Still Standing, Dont Let The Sun Go Down On Me, I Guess Thats Why They Call It The Blues
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Goodbye Yellow Brick Road, Philadelphia Freedom, Dont Go Breaking My Heart, Rocket Man, Crocodile Rock, Sacrifice, Can You Feel The Love Tonightx, Bennie &amp;amp;amp;amp; The Jets, Your Song, Sad Songs (Say So Much), Candle In The Wind, Saturday Nights Alright (For Fighting), Im Still Standing, Dont Let The Sun Go Down On Me, I Guess Thats Why They Call It The Blues
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - One Night Only - The Greatest Hits (0602557383164) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5940 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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