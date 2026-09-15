The Rolling Stones - Rock And Roll Circus (0018771855514) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Rolling Stones - Rock And Roll Circus (0018771855514) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Introduction Of Rock And Roll Circus, Entry Of The Gladiators, Mick Jaggers Introduction Of Jethro Tull, Song For Jeffrey, Keith Richards Introduction Of The Who, A Quick One While Hes Away, Over The Waves, Aint That A Lot Of Love, Charlie Watts Introduction Of Marianne Faithfull, Something Better, Mick Jaggers &amp;amp;amp;amp; John Lennons Introduction Of The Dirty Mac, Yer Blues, Whole Lotta Yoko, John Lennons Introduction Of The Rolling Stones, Jumping Jack Flash, Parachute Woman, No Expectations, You Cant Always Get What You Want, Sympathy For The Devil, Salt Of The Earth, Checkin Up On My Baby, Leaving Trunk, Corrina, Revolution (Rehearsal), Warmup Jam, Yer Blues (Take 2), Brian Jones Introduction Of Julius Katchen, Ritual Fire Dance, Sonata In C Major -1st Movement
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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