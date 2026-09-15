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J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка

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J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка - фото 1
J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка - фото 2
J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка - фото 3
J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка - фото 4
J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка - фото 5
J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
J. Cole
Альбом (сингл)
Cole World: The Sideline Story
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка - фото 1
  • J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка - фото 2
  • J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка - фото 3
  • J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка - фото 4
  • J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка - фото 5
  • J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642966
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602455093646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
J. Cole
Альбом (сингл)
Cole World: The Sideline Story
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка

Виниловая пластинка J. Cole / Cole World: The Sideline Story (Black) (2LP) – это отличное издание дебютного альбома американского рэпера J. Cole. Альбом Cole World: The Sideline Story является настоящим шедевром хип-хопа и представляет собой яркую веху в карьере J. Cole. Он переносит слушателя в мир уличной культуры, переживаний и стремления к успеху. На этой виниловой пластинке вы найдете мощные треки с глубокими текстами, личными историями и пронзительными эмоциями, характерными для творчества J. Cole. Он исследует различные темы, от своих личных рассказов до социальных проблем и политических вопросов. Виниловая пластинка J. Cole / Cole World: The Sideline Story (Black) (2LP) – это не только музыкальное произведение, но и важная часть культуры хип-хопа, отражение уникального стиля и таланта J. Cole. Купить виниловую пластинку J. Cole / Cole World: The Sideline Story (Black) (2LP) позволит вам насладиться качеством звука, прочувствовать энергетику и искренность исполнения J. Cole, а также добавить этот прекрасный альбом в свою коллекцию музыкальных шедевров.

Отзывы о товаре J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602455093646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
J. Cole
Альбом (сингл)
Cole World: The Sideline Story
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка J. Cole / Cole World: The Sideline Story (Black) (2LP) – это отличное издание дебютного альбома американского рэпера J. Cole. Альбом Cole World: The Sideline Story является настоящим шедевром хип-хопа и представляет собой яркую веху в карьере J. Cole. Он переносит слушателя в мир уличной культуры, переживаний и стремления к успеху. На этой виниловой пластинке вы найдете мощные треки с глубокими текстами, личными историями и пронзительными эмоциями, характерными для творчества J. Cole. Он исследует различные темы, от своих личных рассказов до социальных проблем и политических вопросов. Виниловая пластинка J. Cole / Cole World: The Sideline Story (Black) (2LP) – это не только музыкальное произведение, но и важная часть культуры хип-хопа, отражение уникального стиля и таланта J. Cole. Купить виниловую пластинку J. Cole / Cole World: The Sideline Story (Black) (2LP) позволит вам насладиться качеством звука, прочувствовать энергетику и искренность исполнения J. Cole, а также добавить этот прекрасный альбом в свою коллекцию музыкальных шедевров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


J. Cole - Cole World: The Sideline Story (0602455093646) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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