Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка
Demons Dance - альбом американского саксофониста Джеки Маклина, записанный в 1967 году для Blue Note, но не выпущенный до 1970 года. В нем Маклин играет в квинтете с трубачом Вуди Шоу, пианистом Ламонтом Джонсоном, басистом Скотти Холтом и барабанщиком Джеком ДеДжонетт. Переиздание на 180-граммовом виниле, серия Tone Poet Audiophile Vinyl Reissue. В 1960-е годы авантюрный альт-саксофонист Джеки Маклейн на своих альбомах для Blue Note несколько раз переходил границы авангарда. Но на Demons Dance, своем 21-м и последнем альбоме для этого лейбла, он и его квинтет полностью сосредоточились на лихом пост-бопе 1967 года. Рисунок обложки, выполненный немецко-французским художником Мати Кларвейном, который впоследствии оформил культовые обложки альбомов Майлза Дэвиса (Bitches Brew) и Сантаны (Abraxas), впечатляет не меньше, чем музыка. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, продюсер Джо Харли, аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессование RTI (180 грамм), прочный тисненый гейтфолд, мягкий внутренний вкладыш.
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