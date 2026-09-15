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Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка

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Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 1
Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 2
Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 3
Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 4
Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 5
Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 6
Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 7
Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Demon`s Dance
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 4
  • Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 5
  • Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 6
  • Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 7
  • Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602438963348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Demon`s Dance
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка

Demons Dance - альбом американского саксофониста Джеки Маклина, записанный в 1967 году для Blue Note, но не выпущенный до 1970 года. В нем Маклин играет в квинтете с трубачом Вуди Шоу, пианистом Ламонтом Джонсоном, басистом Скотти Холтом и барабанщиком Джеком ДеДжонетт. Переиздание на 180-граммовом виниле, серия Tone Poet Audiophile Vinyl Reissue. В 1960-е годы авантюрный альт-саксофонист Джеки Маклейн на своих альбомах для Blue Note несколько раз переходил границы авангарда. Но на Demons Dance, своем 21-м и последнем альбоме для этого лейбла, он и его квинтет полностью сосредоточились на лихом пост-бопе 1967 года. Рисунок обложки, выполненный немецко-французским художником Мати Кларвейном, который впоследствии оформил культовые обложки альбомов Майлза Дэвиса (Bitches Brew) и Сантаны (Abraxas), впечатляет не меньше, чем музыка. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, продюсер Джо Харли, аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессование RTI (180 грамм), прочный тисненый гейтфолд, мягкий внутренний вкладыш.

Отзывы о товаре Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602438963348]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Demon`s Dance
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Demons Dance - альбом американского саксофониста Джеки Маклина, записанный в 1967 году для Blue Note, но не выпущенный до 1970 года. В нем Маклин играет в квинтете с трубачом Вуди Шоу, пианистом Ламонтом Джонсоном, басистом Скотти Холтом и барабанщиком Джеком ДеДжонетт. Переиздание на 180-граммовом виниле, серия Tone Poet Audiophile Vinyl Reissue. В 1960-е годы авантюрный альт-саксофонист Джеки Маклейн на своих альбомах для Blue Note несколько раз переходил границы авангарда. Но на Demons Dance, своем 21-м и последнем альбоме для этого лейбла, он и его квинтет полностью сосредоточились на лихом пост-бопе 1967 года. Рисунок обложки, выполненный немецко-французским художником Мати Кларвейном, который впоследствии оформил культовые обложки альбомов Майлза Дэвиса (Bitches Brew) и Сантаны (Abraxas), впечатляет не меньше, чем музыка. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, продюсер Джо Харли, аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессование RTI (180 грамм), прочный тисненый гейтфолд, мягкий внутренний вкладыш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackie McLean - Demon`s Dance (Analogue, Tone Poet) (0602438963348) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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