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Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка

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Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка - фото 2
Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка - фото 3
Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Herbie Nichol
Альбом (сингл)
Herbie Nichols Trio
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка - фото 2
  • Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка - фото 3
  • Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642912
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602445396153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Herbie Nichol
Альбом (сингл)
Herbie Nichols Trio
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Universal Music Group представляет собой замечательное приобретение для всех ценителей жанра Acid Jazz. Это изделие является стандартной версией издания, выполненное в формате LP с диаметром 12 дюймов, что обеспечивает высокое качество звучания и отличную детализацию музыкальных композиций. Пластинка изготовлена из качественного винила весом 180 грамм, что дополнительно способствует стабильному воспроизведению и долговечности носителя. Классический черный цвет винила подчёркивает его элегантность и служит данью уважения традициям виниловых пластинок. Данный экземпляр сохраняется в идеальном состоянии – как сам винил, так и его конверт запечатаны и помечены состоянием Still Sealed (SS), что свидетельствует о полной новизне продукции. Пластинка произведена в Великобритании, что гарантирует высокие стандарты качества от Universal Music Group – мирового лидера в музыкальной индустрии. Эта виниловая пластинка станет прекрасным дополнением к коллекции меломана или отличным подарком для любителей качественной музыки.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602445396153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Herbie Nichol
Альбом (сингл)
Herbie Nichols Trio
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Universal Music Group представляет собой замечательное приобретение для всех ценителей жанра Acid Jazz. Это изделие является стандартной версией издания, выполненное в формате LP с диаметром 12 дюймов, что обеспечивает высокое качество звучания и отличную детализацию музыкальных композиций. Пластинка изготовлена из качественного винила весом 180 грамм, что дополнительно способствует стабильному воспроизведению и долговечности носителя. Классический черный цвет винила подчёркивает его элегантность и служит данью уважения традициям виниловых пластинок. Данный экземпляр сохраняется в идеальном состоянии – как сам винил, так и его конверт запечатаны и помечены состоянием Still Sealed (SS), что свидетельствует о полной новизне продукции. Пластинка произведена в Великобритании, что гарантирует высокие стандарты качества от Universal Music Group – мирового лидера в музыкальной индустрии. Эта виниловая пластинка станет прекрасным дополнением к коллекции меломана или отличным подарком для любителей качественной музыки.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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