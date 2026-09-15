Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Universal Music Group представляет собой замечательное приобретение для всех ценителей жанра Acid Jazz. Это изделие является стандартной версией издания, выполненное в формате LP с диаметром 12 дюймов, что обеспечивает высокое качество звучания и отличную детализацию музыкальных композиций. Пластинка изготовлена из качественного винила весом 180 грамм, что дополнительно способствует стабильному воспроизведению и долговечности носителя. Классический черный цвет винила подчёркивает его элегантность и служит данью уважения традициям виниловых пластинок. Данный экземпляр сохраняется в идеальном состоянии – как сам винил, так и его конверт запечатаны и помечены состоянием Still Sealed (SS), что свидетельствует о полной новизне продукции. Пластинка произведена в Великобритании, что гарантирует высокие стандарты качества от Universal Music Group – мирового лидера в музыкальной индустрии. Эта виниловая пластинка станет прекрасным дополнением к коллекции меломана или отличным подарком для любителей качественной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 350 руб.1588 руб. в СплитНаив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) винил...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитThe Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитSonny Rollins - Way Out West (Analogue, Acoustic Sounds) (088807...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитRichard Ashcroft - Alone With Everybody (0805520241137) винилова...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитGang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитOutkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитDavid Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитWhitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) винилов...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитType O Negative - Slow Deep & Hard (coloured) (0603497824625) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитBrandy - Brandy (coloured) (0081227813734) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитCurtis Mayfield - The Very Best Of (coloured) (0603497841967) ви...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитOST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) вини...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Отзывы о товаре Herbie Nichols - Herbie Nichols Trio (Analogue, Tone Poet) (0602445396153) виниловая пластинка