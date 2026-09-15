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Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка

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Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка - фото 1
Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка - фото 2
Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка - фото 3
Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка - фото 4
Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Art Farmer
Альбом (сингл)
Portrait Of
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка - фото 4
  • Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642885
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072505018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Art Farmer
Альбом (сингл)
Portrait Of
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка

Portrait of Art Farmer — альбом трубача Арта Фармера с выступлениями, записанными в 1958 году и выпущенными на лейбле Contemporary. Переиздание на виниле. Хотя Арт Фармер был признан Новой звездой года по опросу журнала Down Beat только в 1958 году (в год записи этого альбома), его репутация уже утвердилась среди музыкантов благодаря его работе с Лайонелом Хэмптоном, Джиджи Грайсом и Джерри Маллиганом. Хотя сегодня он сосредоточен на флюгельгорне, в течение многих лет он достигал сравнимого с ним лиризма как трубач, о чем свидетельствуют эти стороны. С ритм-секцией, в которую входят его брат-близнец, покойный Эддисон Фармер, на басу, а также пианист Хэнк Джонс и барабанщик Рой Хейнс, он звучит здесь в трех оригинальных композициях (две из них - блюзовые) и пяти других подходящих инструментах, таких как Stablemates Бенни Голсона. По мнению Фармера, это был лучший альбом, который он записал на том этапе своей карьеры.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072505018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Art Farmer
Альбом (сингл)
Portrait Of
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Portrait of Art Farmer — альбом трубача Арта Фармера с выступлениями, записанными в 1958 году и выпущенными на лейбле Contemporary. Переиздание на виниле. Хотя Арт Фармер был признан Новой звездой года по опросу журнала Down Beat только в 1958 году (в год записи этого альбома), его репутация уже утвердилась среди музыкантов благодаря его работе с Лайонелом Хэмптоном, Джиджи Грайсом и Джерри Маллиганом. Хотя сегодня он сосредоточен на флюгельгорне, в течение многих лет он достигал сравнимого с ним лиризма как трубач, о чем свидетельствуют эти стороны. С ритм-секцией, в которую входят его брат-близнец, покойный Эддисон Фармер, на басу, а также пианист Хэнк Джонс и барабанщик Рой Хейнс, он звучит здесь в трех оригинальных композициях (две из них - блюзовые) и пяти других подходящих инструментах, таких как Stablemates Бенни Голсона. По мнению Фармера, это был лучший альбом, который он записал на том этапе своей карьеры.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Farmer - Portrait Of (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072505018) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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