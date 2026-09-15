Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка
You Get More Bounce With Curtis Counce — альбом американского джазового басиста Кертиса Каунса, записанный в 1956 и 1957 годах и выпущенный на лейбле Contemporary. Переиздание на 180-граммовом виниле в серии Contemporary Records Acoustic Series. Acoustic Sounds чествуют Contemporary Records переизданием альбома Кертиса Каунса 1957 года «You Get More Bounce With Curtis Counce!». Первоначально выпущенный в 1957 году, в альбоме Каунс (бас) участвует вместе с Джеком Шелтоном (труба), Гарольдом Лэндом (тенор-саксофон), Карлом Перкинсом (фортепиано) и Фрэнком Батлером (ударные). Это издание, записанное Роем ДюНанном, напечатано на 180-граммовом виниле, отпрессованном в QRP, с лаками (ААА), вырезанными из оригинальных лент Берни Грундманом, и представлено в tip-on конверте.
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Теги товара: Джаз
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Теги товара: Джаз
Отзывы о товаре Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка