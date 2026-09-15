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Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка

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Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка - фото 1
Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка - фото 2
Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка - фото 3
Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Curtis Counce
Альбом (сингл)
You Get More Bounce With Curtis Counce
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка - фото 1
  • Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка - фото 2
  • Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка - фото 3
  • Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642868
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072453746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Curtis Counce
Альбом (сингл)
You Get More Bounce With Curtis Counce
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка

You Get More Bounce With Curtis Counce — альбом американского джазового басиста Кертиса Каунса, записанный в 1956 и 1957 годах и выпущенный на лейбле Contemporary. Переиздание на 180-граммовом виниле в серии Contemporary Records Acoustic Series. Acoustic Sounds чествуют Contemporary Records переизданием альбома Кертиса Каунса 1957 года «You Get More Bounce With Curtis Counce!». Первоначально выпущенный в 1957 году, в альбоме Каунс (бас) участвует вместе с Джеком Шелтоном (труба), Гарольдом Лэндом (тенор-саксофон), Карлом Перкинсом (фортепиано) и Фрэнком Батлером (ударные). Это издание, записанное Роем ДюНанном, напечатано на 180-граммовом виниле, отпрессованном в QRP, с лаками (ААА), вырезанными из оригинальных лент Берни Грундманом, и представлено в tip-on конверте.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072453746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Curtis Counce
Альбом (сингл)
You Get More Bounce With Curtis Counce
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
You Get More Bounce With Curtis Counce — альбом американского джазового басиста Кертиса Каунса, записанный в 1956 и 1957 годах и выпущенный на лейбле Contemporary. Переиздание на 180-граммовом виниле в серии Contemporary Records Acoustic Series. Acoustic Sounds чествуют Contemporary Records переизданием альбома Кертиса Каунса 1957 года «You Get More Bounce With Curtis Counce!». Первоначально выпущенный в 1957 году, в альбоме Каунс (бас) участвует вместе с Джеком Шелтоном (труба), Гарольдом Лэндом (тенор-саксофон), Карлом Перкинсом (фортепиано) и Фрэнком Батлером (ударные). Это издание, записанное Роем ДюНанном, напечатано на 180-граммовом виниле, отпрессованном в QRP, с лаками (ААА), вырезанными из оригинальных лент Берни Грундманом, и представлено в tip-on конверте.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Curtis Counce - You Get More Bounce With Curtis Counce (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453746) виниловая пластинка - купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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