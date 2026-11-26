Ornette Coleman - Tomorrow Is The Question (Acoustic Sounds) (0888072474550) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ornette Coleman - Tomorrow Is The Question (Acoustic Sounds) (0888072474550) виниловая пластинка
Tomorrow Is The Question! — второй студийный альбом выдающегося американского саксофониста, композитора и первопроходца фри-джаза Орнетта Коулмана, впервые выпущенный в 1959 году на лейбле Contemporary Records. Записанная знаменитым звукорежиссёром Роем Дюнанном при участии трубача Дона Черри, барабанщика Шелли Мэнна, а также басистов Перси Хита и Реда Митчелла пластинка ознаменовала отказ музыканта от традиционного фортепианного аккомпанемента в пользу свободной импровизации. Аудиофильское переиздание 2023 года в рамках престижной серии Contemporary Records Acoustic Sounds Series выполнено с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных мастер-лент от Берни Грундмана, отпечатано в США на заводе QRP на 180-граммовом черном виниле и упаковано в плотный винтажный конверт типа tip-on.
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