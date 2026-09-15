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Claudio Rocchi - La Norma Del Cielo (0190758696515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Claudio Rocchi - La Norma Del Cielo (0190758696515) виниловая пластинка

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Claudio Rocchi - La Norma Del Cielo (0190758696515) виниловая пластинка - фото 1
Claudio Rocchi - La Norma Del Cielo (0190758696515) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Claudio Rocchi
Альбом (сингл)
La Norma Del Cielo (Volo Magico N. 2)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Claudio Rocchi - La Norma Del Cielo (0190758696515) виниловая пластинка - фото 1
  • Claudio Rocchi - La Norma Del Cielo (0190758696515) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642827
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Claudio Rocchi - La Norma Del Cielo (0190758696515) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758696515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Claudio Rocchi
Альбом (сингл)
La Norma Del Cielo (Volo Magico N. 2)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Lascia Gesu / Tutti Insieme, Il Bosco, Perla Luna, Larancia E Un Frutto DAcqua, Storia Di Tutti, La Norma Del Cielo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Claudio Rocchi - La Norma Del Cielo (0190758696515) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Lascia Gesu / Tutti Insieme, Il Bosco, Perla Luna, Larancia E Un Frutto DAcqua, Storia Di Tutti, La Norma Del Cielo



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Claudio Rocchi - La Norma Del Cielo (0190758696515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758696515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Claudio Rocchi
Альбом (сингл)
La Norma Del Cielo (Volo Magico N. 2)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Lascia Gesu / Tutti Insieme, Il Bosco, Perla Luna, Larancia E Un Frutto DAcqua, Storia Di Tutti, La Norma Del Cielo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Lascia Gesu / Tutti Insieme, Il Bosco, Perla Luna, Larancia E Un Frutto DAcqua, Storia Di Tutti, La Norma Del Cielo


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Claudio Rocchi - La Norma Del Cielo (0190758696515) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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