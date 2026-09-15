The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка
Look At You Now - шестнадцатый студийный альбом группы The Flower Kings, выпущенный в 2023 году. Он был записан в Fenix Recording Studios под руководством Ройна Стольта, который также является автором большинства музыки и текстов. В записи также приняли участие такие музыканты, как шведский барабанщик Хассе Бруниуссон (ex-The Flower Kings, Flying Food Circus, Nya Ljudbolage), шведская вокалистка, актриса Янника Лунд и вокалистка Марьяна Семкина (Iamthemorning, Maer). Релиз представлен на двойном 180-ти граммовом черном виниле в разворотном конверте. The Flower Kings - шведская прогрессив-рок-группа, сформированная в 1993 году гитаристом Ройне Столтом как сопровождающая к его сольному альбому The Flower King. За девятнадцать лет они выпустили около 30 часов музыки. Подавляющее большинство произведений группы написал Ройне Столт. Практически все оставшиеся произведения написал Томас Бодин. В целом стиль The Flower Kings можно охарактеризовать как симфонический арт-рок, во многих случаях похожий на ранний Genesis и Yes. Тексты группы практически везде одинаково позитивные и утверждают такие ценности, как любовь, мир и духовность. В 1999 году The Flower Kings в альбоме Flower Power выпустили одну из наиболее длинных композиций прогрессивного рока - почти 60-минутное произведение Garden of Dreams, состоящее из 18 частей. Группа имеет заметную тягу к эпическим произведениям. Как правило почти каждый альбом содержит хотя бы один эпик (исключениями можно считать Retropolis и Back tn the World of Adventures).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка