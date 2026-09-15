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The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка

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The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 1
The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 2
The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 3
The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 4
The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 5
The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 6
The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 7
The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 8
The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 9
The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Look At You Now
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 3
  • The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 4
  • The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 5
  • The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 6
  • The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 7
  • The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 8
  • The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 9
  • The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642815
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588229718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Look At You Now
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка

Look At You Now - шестнадцатый студийный альбом группы The Flower Kings, выпущенный в 2023 году. Он был записан в Fenix Recording Studios под руководством Ройна Стольта, который также является автором большинства музыки и текстов. В записи также приняли участие такие музыканты, как шведский барабанщик Хассе Бруниуссон (ex-The Flower Kings, Flying Food Circus, Nya Ljudbolage), шведская вокалистка, актриса Янника Лунд и вокалистка Марьяна Семкина (Iamthemorning, Maer). Релиз представлен на двойном 180-ти граммовом черном виниле в разворотном конверте. The Flower Kings - шведская прогрессив-рок-группа, сформированная в 1993 году гитаристом Ройне Столтом как сопровождающая к его сольному альбому The Flower King. За девятнадцать лет они выпустили около 30 часов музыки. Подавляющее большинство произведений группы написал Ройне Столт. Практически все оставшиеся произведения написал Томас Бодин. В целом стиль The Flower Kings можно охарактеризовать как симфонический арт-рок, во многих случаях похожий на ранний Genesis и Yes. Тексты группы практически везде одинаково позитивные и утверждают такие ценности, как любовь, мир и духовность. В 1999 году The Flower Kings в альбоме Flower Power выпустили одну из наиболее длинных композиций прогрессивного рока - почти 60-минутное произведение Garden of Dreams, состоящее из 18 частей. Группа имеет заметную тягу к эпическим произведениям. Как правило почти каждый альбом содержит хотя бы один эпик (исключениями можно считать Retropolis и Back tn the World of Adventures).



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588229718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Look At You Now
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Look At You Now - шестнадцатый студийный альбом группы The Flower Kings, выпущенный в 2023 году. Он был записан в Fenix Recording Studios под руководством Ройна Стольта, который также является автором большинства музыки и текстов. В записи также приняли участие такие музыканты, как шведский барабанщик Хассе Бруниуссон (ex-The Flower Kings, Flying Food Circus, Nya Ljudbolage), шведская вокалистка, актриса Янника Лунд и вокалистка Марьяна Семкина (Iamthemorning, Maer). Релиз представлен на двойном 180-ти граммовом черном виниле в разворотном конверте. The Flower Kings - шведская прогрессив-рок-группа, сформированная в 1993 году гитаристом Ройне Столтом как сопровождающая к его сольному альбому The Flower King. За девятнадцать лет они выпустили около 30 часов музыки. Подавляющее большинство произведений группы написал Ройне Столт. Практически все оставшиеся произведения написал Томас Бодин. В целом стиль The Flower Kings можно охарактеризовать как симфонический арт-рок, во многих случаях похожий на ранний Genesis и Yes. Тексты группы практически везде одинаково позитивные и утверждают такие ценности, как любовь, мир и духовность. В 1999 году The Flower Kings в альбоме Flower Power выпустили одну из наиболее длинных композиций прогрессивного рока - почти 60-минутное произведение Garden of Dreams, состоящее из 18 частей. Группа имеет заметную тягу к эпическим произведениям. Как правило почти каждый альбом содержит хотя бы один эпик (исключениями можно считать Retropolis и Back tn the World of Adventures).


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flower Kings - Look At You Now (0196588229718) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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