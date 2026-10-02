The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка
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Описание товара The Rolling Stones - Hot Rocks (1964-1971) (0018771993018) виниловая пластинка
Новое переиздание на двойном 180-граммовом виниле. Первоначально выпущенный в 1971 году, "Hot Rocks" вышел на абсолютном творческом пике Rolling Stones и представляет собой семилетнюю историю рок-н-ролла со своим 21 треком. Альбом содержит пять синглов, занявших первое место, в том числе «(I Can't Get No) Satisfaction», «Jumpin' Jack Flash» и «Honky Tonk Women». Хотя упор делается на хиты, "Hot Rocks" также включает в себя некоторые знаковые треки из альбома, такие как "Play With Fire", "Under My Thumb" и "Gimme Shelter". "Hot Rocks 1964-1971" стал огромным хитом продаж, когда был первоначально выпущен, оставался в чартах 243 недели и в конечном итоге было продано более 12 миллионов копий. "Этот набор из двух пластинок намного больше и в некотором роде меньше, чем кажется. Он содержит песни семи лет, большинство из которых были очень успешными - и все влиятельные и важные - с некоторыми синглами, опущенными в пользу известных альбомных треков, что дает обзор. Вы слышите, как они превращаются из громких, вдохновленных R&B рокеров, исполнявших каверы на чужие песни («Time Is on My Side»), в самостоятельных артистов («Satisfaction»), затем законодателям вкуса и стиля с особенно декадентской манерой поведения ("Get Off of My Cloud", "19th Nervous Breakdown") и, наконец, самореализовшимися бунтарями ("Jumpin' Jack Flash", "Midnight Rambler"). и шаманским символом хаоса. В своем первом выпуске "Hot Rocks" хорошо продавался не только как уникальный сборник, но и как панорама 1960-х... захватывающий сборник материала". - AllMusic Этот набор из двух пластинок выпущен на черном 180-граммовом виниле.
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