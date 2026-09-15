The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 642783
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 500 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка
Новое переиздание на 180-граммовом виниле в гейтфолде сборника британской рок-группы The Rolling Stones Big Hits (High Tide &amp;amp; Green Grass) 1966 года. Американская версия. С «High Tide &amp;amp; Green Grass» группа выпустила лучший best of середины 60-х. 12 треков «High Tide» остаются триумфом идеальной ритм-секции: ритм Чарли Уоттса – непринужденный, целеустремленный и динамичный - в то время он не имел себе равных, басовые партии Билла Ваймана точно сливались с игрой на барабанах Уоттса, а гитара Ричарда была беззастенчивой боди-музыкой. (ROLLING STONE ALBUM GUIDE)
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Новое переиздание на 180-граммовом виниле в гейтфолде сборника британской рок-группы The Rolling Stones Big Hits (High Tide &amp;amp; Green Grass) 1966 года. Американская версия. С «High Tide &amp;amp; Green Grass» группа выпустила лучший best of середины 60-х. 12 треков «High Tide» остаются триумфом идеальной ритм-секции: ритм Чарли Уоттса – непринужденный, целеустремленный и динамичный - в то время он не имел себе равных, басовые партии Билла Ваймана точно сливались с игрой на барабанах Уоттса, а гитара Ричарда была беззастенчивой боди-музыкой. (ROLLING STONE ALBUM GUIDE)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0018771213314) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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