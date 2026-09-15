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Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка

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Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка - фото 1
Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка - фото 2
Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка - фото 3
Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка - фото 4
Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка - фото 5
Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
A Salty Dog
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка - фото 1
  • Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка - фото 2
  • Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка - фото 3
  • Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка - фото 4
  • Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка - фото 5
  • Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642767
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262002913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
A Salty Dog
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Salty Dog, The Milk Of Human Kindness, Too Much Between Us, The Devil Came From Kansas, Boredom, Juicy John Pink, Wreck Of The Hesperus, All This And More, Crucifiction Lane, Pilgrim's Progress
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка

Переиздание трнтьего студийного альбома английской прогрессив рок-группы Procol Harum, первоначально выпущенный в 1969 году. Procol Harum – рок-группа из Англии, основанная в 1967 году. Коллектив играет в стиле прогрессивный рок и симфонический рок. Группа наиболее всего известна хитом 1967 года A Whiter Shade of Pale, который стал классикой популярной музыки. В честь коллектива назван астероид 14024 Procol Harum.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262002913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
A Salty Dog
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Salty Dog, The Milk Of Human Kindness, Too Much Between Us, The Devil Came From Kansas, Boredom, Juicy John Pink, Wreck Of The Hesperus, All This And More, Crucifiction Lane, Pilgrim's Progress
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание трнтьего студийного альбома английской прогрессив рок-группы Procol Harum, первоначально выпущенный в 1969 году. Procol Harum – рок-группа из Англии, основанная в 1967 году. Коллектив играет в стиле прогрессивный рок и симфонический рок. Группа наиболее всего известна хитом 1967 года A Whiter Shade of Pale, который стал классикой популярной музыки. В честь коллектива назван астероид 14024 Procol Harum.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Procol Harum - A Salty Dog (Music On Vinyl) (8719262002913) виниловая пластинка - стоимость товара 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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