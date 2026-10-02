0802644827216, Porcupine Tree, Recordings виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642759
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0802644827216, Porcupine Tree, Recordings виниловая пластинка
«Recordings» — сборник британской прогрессив-рок-группы Porcupine Tree, впервые выпущенный в мае 2001 года. В основном это сборник би-сайдов и неизданных песен с сессий записи альбомов «Stupid Dream» и «Lightbulb Sun». «Recordings» изначально был выпущен ограниченным тиражом всего в 20 000 копий по всему миру. Позже он был переиздан на компакт-диске в сентябре 2010 года и на двойном виниле (всего 2000 копий) в январе 2011 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
«Recordings» — сборник британской прогрессив-рок-группы Porcupine Tree, впервые выпущенный в мае 2001 года. В основном это сборник би-сайдов и неизданных песен с сессий записи альбомов «Stupid Dream» и «Lightbulb Sun». «Recordings» изначально был выпущен ограниченным тиражом всего в 20 000 копий по всему миру. Позже он был переиздан на компакт-диске в сентябре 2010 года и на двойном виниле (всего 2000 копий) в январе 2011 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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