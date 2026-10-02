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0802644827216, Porcupine Tree, Recordings виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0802644827216, Porcupine Tree, Recordings виниловая пластинка

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0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 1
0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 2
0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 3
0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 4
0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 5
0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 6
0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 7
0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 8
0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 1
  • 0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 2
  • 0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 3
  • 0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 4
  • 0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 5
  • 0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 6
  • 0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 7
  • 0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 8
  • 0802644827216, Виниловая пластинка Porcupine Tree, Recordings - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642759
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0802644827216, Porcupine Tree, Recordings виниловая пластинка

«Recordings» — сборник британской прогрессив-рок-группы Porcupine Tree, впервые выпущенный в мае 2001 года. В основном это сборник би-сайдов и неизданных песен с сессий записи альбомов «Stupid Dream» и «Lightbulb Sun». «Recordings» изначально был выпущен ограниченным тиражом всего в 20 000 копий по всему миру. Позже он был переиздан на компакт-диске в сентябре 2010 года и на двойном виниле (всего 2000 копий) в январе 2011 года.

Отзывы о товаре 0802644827216, Porcupine Tree, Recordings виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
«Recordings» — сборник британской прогрессив-рок-группы Porcupine Tree, впервые выпущенный в мае 2001 года. В основном это сборник би-сайдов и неизданных песен с сессий записи альбомов «Stupid Dream» и «Lightbulb Sun». «Recordings» изначально был выпущен ограниченным тиражом всего в 20 000 копий по всему миру. Позже он был переиздан на компакт-диске в сентябре 2010 года и на двойном виниле (всего 2000 копий) в январе 2011 года.
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