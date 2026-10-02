Thomas Leer & Robert Rental - The Bridge (coloured) (5400863060503) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Thomas Leer & Robert Rental
Альбом (сингл)
The Bridge
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642744
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863060503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Thomas Leer & Robert Rental
Альбом (сингл)
The Bridge
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Attack Decay, Monochrome Days, Day Breaks, Night Heals, Connotations, Fade Away, Interferon, Six A.M., The Hard Way In, The Easy Way Out, Perpetual
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Thomas Leer & Robert Rental - The Bridge (coloured) (5400863060503) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Attack Decay, Monochrome Days, Day Breaks, Night Heals, Connotations, Fade Away, Interferon, Six A.M., The Hard Way In, The Easy Way Out, Perpetual
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863060503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Thomas Leer & Robert Rental
Альбом (сингл)
The Bridge
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Attack Decay, Monochrome Days, Day Breaks, Night Heals, Connotations, Fade Away, Interferon, Six A.M., The Hard Way In, The Easy Way Out, Perpetual
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Attack Decay, Monochrome Days, Day Breaks, Night Heals, Connotations, Fade Away, Interferon, Six A.M., The Hard Way In, The Easy Way Out, Perpetual
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Thomas Leer & Robert Rental - The Bridge (coloured) (5400863060503) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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