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Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка

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Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка - фото 1
Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка - фото 2
Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка - фото 3
Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка - фото 4
Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка - фото 5
Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Laibach
Альбом (сингл)
Wir Sind Das Volk
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка - фото 1
  • Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка - фото 2
  • Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка - фото 3
  • Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка - фото 4
  • Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка - фото 5
  • Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642736
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863059842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Laibach
Альбом (сингл)
Wir Sind Das Volk
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Philoktet, Der Vater, Medea Material, Ich Bin Der Engel Der Verzweiflung, Flieger, GrьЯ Mir Die Sonne, Ordnung Und Disziplin (Mьller Versus Brecht), Lessing Oder Das Ende Der Aufklдrung, Traumwald, Im Herbst 197. Starb. (Instrumental), Ich Will Ein Deutscher Sein, Ich War Die Wunde
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Philoktet, Der Vater, Medea Material, Ich Bin Der Engel Der Verzweiflung, Flieger, GrьЯ Mir Die Sonne, Ordnung Und Disziplin (Mьller Versus Brecht), Lessing Oder Das Ende Der Aufklдrung, Traumwald, Im Herbst 197. Starb. (Instrumental), Ich Will Ein Deutscher Sein, Ich War Die Wunde

Отзывы о товаре Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863059842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Laibach
Альбом (сингл)
Wir Sind Das Volk
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Philoktet, Der Vater, Medea Material, Ich Bin Der Engel Der Verzweiflung, Flieger, GrьЯ Mir Die Sonne, Ordnung Und Disziplin (Mьller Versus Brecht), Lessing Oder Das Ende Der Aufklдrung, Traumwald, Im Herbst 197. Starb. (Instrumental), Ich Will Ein Deutscher Sein, Ich War Die Wunde
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Philoktet, Der Vater, Medea Material, Ich Bin Der Engel Der Verzweiflung, Flieger, GrьЯ Mir Die Sonne, Ordnung Und Disziplin (Mьller Versus Brecht), Lessing Oder Das Ende Der Aufklдrung, Traumwald, Im Herbst 197. Starb. (Instrumental), Ich Will Ein Deutscher Sein, Ich War Die Wunde
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Laibach - Wir Sind Das Volk (Ein Musical Aus Deutschland) (5400863059842) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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