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King Garbage - Heavy Metal Greasy Love (coloured) (0689230023913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Garbage - Heavy Metal Greasy Love (coloured) (0689230023913) виниловая пластинка

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King Garbage - Heavy Metal Greasy Love (coloured) (0689230023913) виниловая пластинка - фото 1
King Garbage - Heavy Metal Greasy Love (coloured) (0689230023913) виниловая пластинка - фото 2
King Garbage - Heavy Metal Greasy Love (coloured) (0689230023913) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
King Garbage
Альбом (сингл)
Heavy Metal Greasy Love
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • King Garbage - Heavy Metal Greasy Love (coloured) (0689230023913) виниловая пластинка - фото 1
  • King Garbage - Heavy Metal Greasy Love (coloured) (0689230023913) виниловая пластинка - фото 2
  • King Garbage - Heavy Metal Greasy Love (coloured) (0689230023913) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642705
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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King Garbage - Heavy Metal Greasy Love (coloured) (0689230023913) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ipecac Recordings
Barcode
[0689230023913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
King Garbage
Альбом (сингл)
Heavy Metal Greasy Love
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Checkmate, Let Em Talk, I Miss Mistakes, Snow, Busy On A Saturday Night, Monster Truck, Never Die, Piper, Peanut Butter Kisses
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Garbage - Heavy Metal Greasy Love (coloured) (0689230023913) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Checkmate, Let Em Talk, I Miss Mistakes, Snow, Busy On A Saturday Night, Monster Truck, Never Die, Piper, Peanut Butter Kisses



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре King Garbage - Heavy Metal Greasy Love (coloured) (0689230023913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ipecac Recordings
Barcode
[0689230023913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
King Garbage
Альбом (сингл)
Heavy Metal Greasy Love
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Checkmate, Let Em Talk, I Miss Mistakes, Snow, Busy On A Saturday Night, Monster Truck, Never Die, Piper, Peanut Butter Kisses
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Checkmate, Let Em Talk, I Miss Mistakes, Snow, Busy On A Saturday Night, Monster Truck, Never Die, Piper, Peanut Butter Kisses


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Garbage - Heavy Metal Greasy Love (coloured) (0689230023913) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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