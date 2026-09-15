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Samantha Jones - A Girl Named Sam (coloured) (5060672880169) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Samantha Jones - A Girl Named Sam (coloured) (5060672880169) виниловая пластинка

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Samantha Jones - A Girl Named Sam (coloured) (5060672880169) виниловая пластинка - фото 1
Samantha Jones - A Girl Named Sam (coloured) (5060672880169) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Samantha Jones
Альбом (сингл)
A Girl Named Sam
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Samantha Jones - A Girl Named Sam (coloured) (5060672880169) виниловая пластинка - фото 1
  • Samantha Jones - A Girl Named Sam (coloured) (5060672880169) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642692
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Samantha Jones - A Girl Named Sam (coloured) (5060672880169) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Samantha Jones
Альбом (сингл)
A Girl Named Sam
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Feeling That I Get, Until Tomorrow, Today (Without You), Taking The Heart Out Of Love, I'll Never Fall In Love Again, I Go To Sleep, I Still Figure In Your Life, In The Morning, Come To Me Slowly, Put A Little Love In Your Heart, I'm Sorry But I Think I Love You, You Make Me Feel Like A Natural Woman, Ford Leads The Way
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Samantha Jones - A Girl Named Sam (coloured) (5060672880169) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Feeling That I Get, Until Tomorrow, Today (Without You), Taking The Heart Out Of Love, I'll Never Fall In Love Again, I Go To Sleep, I Still Figure In Your Life, In The Morning, Come To Me Slowly, Put A Little Love In Your Heart, I'm Sorry But I Think I Love You, You Make Me Feel Like A Natural Woman, Ford Leads The Way

Отзывы о товаре Samantha Jones - A Girl Named Sam (coloured) (5060672880169) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Samantha Jones
Альбом (сингл)
A Girl Named Sam
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Feeling That I Get, Until Tomorrow, Today (Without You), Taking The Heart Out Of Love, I'll Never Fall In Love Again, I Go To Sleep, I Still Figure In Your Life, In The Morning, Come To Me Slowly, Put A Little Love In Your Heart, I'm Sorry But I Think I Love You, You Make Me Feel Like A Natural Woman, Ford Leads The Way
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Feeling That I Get, Until Tomorrow, Today (Without You), Taking The Heart Out Of Love, I'll Never Fall In Love Again, I Go To Sleep, I Still Figure In Your Life, In The Morning, Come To Me Slowly, Put A Little Love In Your Heart, I'm Sorry But I Think I Love You, You Make Me Feel Like A Natural Woman, Ford Leads The Way
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Samantha Jones - A Girl Named Sam (coloured) (5060672880169) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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