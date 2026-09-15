OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Daniel Blumberg
Альбом (сингл)
The World To Come (Original Motion Picture Soundtrack)
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 642669
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
5.40E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Daniel Blumberg
Альбом (сингл)
The World To Come (Original Motion Picture Soundtrack)
Трек-лист
Opening (Dyers Farmhouse), Nellie, Abigails Walk, Tallie, Flummoxed, Chicken Plucking, The Storm, Falling in Love, First Kiss, The Orchard, The Woods, Spying House, Thoughts And Township, The Fire, Empty House, Tallie Missing, Finny Letter, Atlas, The Wagon, Love And Death, Rooftop, The World To Come, Abigails Theme (Brцtzmann Solo), Tallies Theme (Brцtzmann Solo)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Opening (Dyers Farmhouse), Nellie, Abigails Walk, Tallie, Flummoxed, Chicken Plucking, The Storm, Falling in Love, First Kiss, The Orchard, The Woods, Spying House, Thoughts And Township, The Fire, Empty House, Tallie Missing, Finny Letter, Atlas, The Wagon, Love And Death, Rooftop, The World To Come, Abigails Theme (Brцtzmann Solo), Tallies Theme (Brцtzmann Solo)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
5.40E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Daniel Blumberg
Альбом (сингл)
The World To Come (Original Motion Picture Soundtrack)
Трек-лист
Opening (Dyers Farmhouse), Nellie, Abigails Walk, Tallie, Flummoxed, Chicken Plucking, The Storm, Falling in Love, First Kiss, The Orchard, The Woods, Spying House, Thoughts And Township, The Fire, Empty House, Tallie Missing, Finny Letter, Atlas, The Wagon, Love And Death, Rooftop, The World To Come, Abigails Theme (Brцtzmann Solo), Tallies Theme (Brцtzmann Solo)
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Opening (Dyers Farmhouse), Nellie, Abigails Walk, Tallie, Flummoxed, Chicken Plucking, The Storm, Falling in Love, First Kiss, The Orchard, The Woods, Spying House, Thoughts And Township, The Fire, Empty House, Tallie Missing, Finny Letter, Atlas, The Wagon, Love And Death, Rooftop, The World To Come, Abigails Theme (Brцtzmann Solo), Tallies Theme (Brцtzmann Solo)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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