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OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка

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OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка - фото 1
OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка - фото 2
OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Daniel Blumberg
Альбом (сингл)
The World To Come (Original Motion Picture Soundtrack)
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642669
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
5.40E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Daniel Blumberg
Альбом (сингл)
The World To Come (Original Motion Picture Soundtrack)
Трек-лист
Opening (Dyers Farmhouse), Nellie, Abigails Walk, Tallie, Flummoxed, Chicken Plucking, The Storm, Falling in Love, First Kiss, The Orchard, The Woods, Spying House, Thoughts And Township, The Fire, Empty House, Tallie Missing, Finny Letter, Atlas, The Wagon, Love And Death, Rooftop, The World To Come, Abigails Theme (Brцtzmann Solo), Tallies Theme (Brцtzmann Solo)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Opening (Dyers Farmhouse), Nellie, Abigails Walk, Tallie, Flummoxed, Chicken Plucking, The Storm, Falling in Love, First Kiss, The Orchard, The Woods, Spying House, Thoughts And Township, The Fire, Empty House, Tallie Missing, Finny Letter, Atlas, The Wagon, Love And Death, Rooftop, The World To Come, Abigails Theme (Brцtzmann Solo), Tallies Theme (Brцtzmann Solo)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
5.40E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Daniel Blumberg
Альбом (сингл)
The World To Come (Original Motion Picture Soundtrack)
Трек-лист
Opening (Dyers Farmhouse), Nellie, Abigails Walk, Tallie, Flummoxed, Chicken Plucking, The Storm, Falling in Love, First Kiss, The Orchard, The Woods, Spying House, Thoughts And Township, The Fire, Empty House, Tallie Missing, Finny Letter, Atlas, The Wagon, Love And Death, Rooftop, The World To Come, Abigails Theme (Brцtzmann Solo), Tallies Theme (Brцtzmann Solo)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Opening (Dyers Farmhouse), Nellie, Abigails Walk, Tallie, Flummoxed, Chicken Plucking, The Storm, Falling in Love, First Kiss, The Orchard, The Woods, Spying House, Thoughts And Township, The Fire, Empty House, Tallie Missing, Finny Letter, Atlas, The Wagon, Love And Death, Rooftop, The World To Come, Abigails Theme (Brцtzmann Solo), Tallies Theme (Brцtzmann Solo)


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The World To Come (Daniel Blumberg) (coloured) (5400863054472) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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