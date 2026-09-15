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OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка

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OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка - фото 1
OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка - фото 2
OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка - фото 3
OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка - фото 4
OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка - фото 5
OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ludwig Goransson
Альбом (сингл)
Star Wars: The Mandalorian
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642667
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Disney
Barcode
50087464813
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ludwig Goransson
Альбом (сингл)
Star Wars: The Mandalorian
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка

Star Wars: The Mandalorian (Music From The Original Series) - оригинальный саундтрек к телесериалу Мандалорец из вселенной Звёздные войны, премьера которого состоялась на стриминговом канале Disney+ в 2020 году. Музыку к сериалу написал Лодвиг Йоранссон. Лимитированное издание на виниле в формате Picture Disc. Людвиг Йоранссон - шведский кинокомпозитор и ритм-энд-блюз продюсер, с 2007 года живущий и работающий в США. В послужном списке Йоранссона музыка к голливудским блокбастерам: Черная пантера, Веном, Станция Фрутвейл, Крид: Наследие Рокки и другим. Трижды награждён премией Грэмми в 2019 году при шести номинациях. Обладатель премии Оскар как автор саундтрека к фильму Чёрная пантера.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Disney
Barcode
50087464813
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ludwig Goransson
Альбом (сингл)
Star Wars: The Mandalorian
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Star Wars: The Mandalorian (Music From The Original Series) - оригинальный саундтрек к телесериалу Мандалорец из вселенной Звёздные войны, премьера которого состоялась на стриминговом канале Disney+ в 2020 году. Музыку к сериалу написал Лодвиг Йоранссон. Лимитированное издание на виниле в формате Picture Disc. Людвиг Йоранссон - шведский кинокомпозитор и ритм-энд-блюз продюсер, с 2007 года живущий и работающий в США. В послужном списке Йоранссона музыка к голливудским блокбастерам: Черная пантера, Веном, Станция Фрутвейл, Крид: Наследие Рокки и другим. Трижды награждён премией Грэмми в 2019 году при шести номинациях. Обладатель премии Оскар как автор саундтрека к фильму Чёрная пантера.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Star Wars: The Mandalorian (Ludwig Goransson) (picture) (0050087464813) виниловая пластинка - стоимость товара 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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