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"Sad Songs for Dirty Lovers" — второй альбом инди-рок-группы The National, вышедший в 2003 году. Переиздание на чёрном виниле. The National - американская инди-рок-группа, сформированная в Нью-Йорке музыкантами из Цинциннати, штат Огайо. Первый самостоятельный альбом "The National" был выпущен под лейблом Brassland Records, принадлежащем братьям Десснерам и Алеку Беймсу. Музыканты дали несколько концертов в поддержку готовящегося альбома. Следом последовал второй альбом "Sad Songs for Dirty Lovers". В 2005 группа стала записываться под новым лейблом - Beggars Banquet Records и выпустила альбом "Alligator", записанный под новым лейблом. 22 мая 2007 года появился альбом "Boxer", в записи которого принимали участие приглашённые музыканты. 10 мая 2010 года состоялся выпуск альбома "High Violet", ставшего коммерчески наиболее успешным альбомом группы.

"Sad Songs for Dirty Lovers" — второй альбом инди-рок-группы The National, вышедший в 2003 году. Переиздание на чёрном виниле. The National - американская инди-рок-группа, сформированная в Нью-Йорке музыкантами из Цинциннати, штат Огайо. Первый самостоятельный альбом "The National" был выпущен под лейблом Brassland Records, принадлежащем братьям Десснерам и Алеку Беймсу. Музыканты дали несколько концертов в поддержку готовящегося альбома. Следом последовал второй альбом "Sad Songs for Dirty Lovers". В 2005 группа стала записываться под новым лейблом - Beggars Banquet Records и выпустила альбом "Alligator", записанный под новым лейблом. 22 мая 2007 года появился альбом "Boxer", в записи которого принимали участие приглашённые музыканты. 10 мая 2010 года состоялся выпуск альбома "High Violet", ставшего коммерчески наиболее успешным альбомом группы.

The National - Sad Songs For Dirty Lovers (0191400031319) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.