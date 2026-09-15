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Peter Murphy - The Last And Only Star (coloured) (0607618221010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Murphy - The Last And Only Star (coloured) (0607618221010) виниловая пластинка

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0607618221010, Виниловая пластинка Murphy, Peter, The Last And Only Star (coloured) - фото 1
0607618221010, Виниловая пластинка Murphy, Peter, The Last And Only Star (coloured) - фото 2
0607618221010, Виниловая пластинка Murphy, Peter, The Last And Only Star (coloured) - фото 3
0607618221010, Виниловая пластинка Murphy, Peter, The Last And Only Star (coloured) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0607618221010, Виниловая пластинка Murphy, Peter, The Last And Only Star (coloured) - фото 1
  • 0607618221010, Виниловая пластинка Murphy, Peter, The Last And Only Star (coloured) - фото 2
  • 0607618221010, Виниловая пластинка Murphy, Peter, The Last And Only Star (coloured) - фото 3
  • 0607618221010, Виниловая пластинка Murphy, Peter, The Last And Only Star (coloured) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642630
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Peter Murphy - The Last And Only Star (coloured) (0607618221010) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Murphy - The Last And Only Star (coloured) (0607618221010) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Peter Murphy / The Last And Only Star (Gold) (1LP) - это незабываемая находка для всех поклонников музыки и коллекционеров виниловых записей. Альбом The Last And Only Star от Peter Murphy представляет собой пленительное музыкальное произведение, которое поразит вас своей уникальностью и глубиной. На этой виниловой пластинке вы найдете потрясающие мелодии, проникновенный вокал Питера Мерфи и захватывающие тексты, переносящие вас в мир эмоций и воспоминаний.

Отзывы о товаре Peter Murphy - The Last And Only Star (coloured) (0607618221010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Виниловая пластинка Peter Murphy / The Last And Only Star (Gold) (1LP) - это незабываемая находка для всех поклонников музыки и коллекционеров виниловых записей. Альбом The Last And Only Star от Peter Murphy представляет собой пленительное музыкальное произведение, которое поразит вас своей уникальностью и глубиной. На этой виниловой пластинке вы найдете потрясающие мелодии, проникновенный вокал Питера Мерфи и захватывающие тексты, переносящие вас в мир эмоций и воспоминаний.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Murphy - The Last And Only Star (coloured) (0607618221010) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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