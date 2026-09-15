Top.Mail.Ru
Lon Moshe & Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Lon Moshe & Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 1
Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 2
Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 3
Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 4
Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 5
Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 6
Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 7
Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lon Moshe, Southern Freedom Arkestra
Альбом (сингл)
Love Is Where The Spirit Lies
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 1
  • Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 2
  • Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 3
  • Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 4
  • Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 5
  • Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 6
  • Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 7
  • Lon Moshe &amp; Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642618
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lon Moshe & Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548010961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lon Moshe, Southern Freedom Arkestra
Альбом (сингл)
Love Is Where The Spirit Lies
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lon Moshe & Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка

Strut представляет международное переиздание одного из самых востребованных альбомов из драгоценного каталога Black Fire. Первоначально выпущенный в 1977 году, Love Is Where The Spirit Lies Лоном Моше и Southern Freedom Arkestra был создан на базе чрезвычайно талантливого персонала лейбла. Результатом стала опьяняющая смесь соула, джаза и фанка, посвященная последствиям движения за гражданские права.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Lon Moshe & Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548010961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lon Moshe, Southern Freedom Arkestra
Альбом (сингл)
Love Is Where The Spirit Lies
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Strut представляет международное переиздание одного из самых востребованных альбомов из драгоценного каталога Black Fire. Первоначально выпущенный в 1977 году, Love Is Where The Spirit Lies Лоном Моше и Southern Freedom Arkestra был создан на базе чрезвычайно талантливого персонала лейбла. Результатом стала опьяняющая смесь соула, джаза и фанка, посвященная последствиям движения за гражданские права.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lon Moshe & Southern Freedom Arkestra - Love Is Where The Spirit Lies (4062548010961) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...