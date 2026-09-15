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Charles Mingus - A Modern Jazz Symposium On Music & Poetry (5051083175746) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charles Mingus - A Modern Jazz Symposium On Music & Poetry (5051083175746) виниловая пластинка

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Charles Mingus - A Modern Jazz Symposium On Music &amp; Poetry (5051083175746) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - A Modern Jazz Symposium On Music &amp; Poetry (5051083175746) виниловая пластинка - фото 2
Charles Mingus - A Modern Jazz Symposium On Music &amp; Poetry (5051083175746) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
A Modern Jazz Symposium On Music & Poetry
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - A Modern Jazz Symposium On Music &amp; Poetry (5051083175746) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - A Modern Jazz Symposium On Music &amp; Poetry (5051083175746) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Mingus - A Modern Jazz Symposium On Music &amp; Poetry (5051083175746) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642589
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Charles Mingus - A Modern Jazz Symposium On Music & Poetry (5051083175746) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Land
Barcode
[5051083175746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
A Modern Jazz Symposium On Music & Poetry
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Scenes In The City, Nouroog, York Sketchbook, Dukes Choice, Slippers, Slippers (Alternate Version), Woody N You, Billies Bounce, Scenes In The City (Single Edit)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - A Modern Jazz Symposium On Music & Poetry (5051083175746) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Scenes In The City, Nouroog, York Sketchbook, Dukes Choice, Slippers, Slippers (Alternate Version), Woody N You, Billies Bounce, Scenes In The City (Single Edit)

Отзывы о товаре Charles Mingus - A Modern Jazz Symposium On Music & Poetry (5051083175746) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Land
Barcode
[5051083175746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
A Modern Jazz Symposium On Music & Poetry
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Scenes In The City, Nouroog, York Sketchbook, Dukes Choice, Slippers, Slippers (Alternate Version), Woody N You, Billies Bounce, Scenes In The City (Single Edit)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Scenes In The City, Nouroog, York Sketchbook, Dukes Choice, Slippers, Slippers (Alternate Version), Woody N You, Billies Bounce, Scenes In The City (Single Edit)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - A Modern Jazz Symposium On Music & Poetry (5051083175746) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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