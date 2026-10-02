Daryl Hall & John Oates - H2O (Analogue, Original Master Recording) (0821797141314) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Daryl Hall, John Oates
Альбом (сингл)
H2O
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642569
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797141314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Daryl Hall, John Oates
Альбом (сингл)
H2O
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Daryl Hall & John Oates - H2O (Analogue, Original Master Recording) (0821797141314) виниловая пластинка
Самый продаваемый альбом Холла и Оутса также считается их самым амбициозным. Записанный в 1982 году, когда дуэт практически владел поп-рынком, H20 демонстрирует острое равновесие между блеском, мелодичностью, мускулами и мастерством. Вокалисты расширяют эмоциональный охват своих песен, а их тщательное продюсирование и размеренные аранжировки ведут к захватывающим пересечениям голубоглазого соула, новейшей новой волны, софт-рока и танца. Два огромных сингла, получившие двойную платину, остаются последним шедевром группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797141314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Daryl Hall, John Oates
Альбом (сингл)
H2O
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Самый продаваемый альбом Холла и Оутса также считается их самым амбициозным. Записанный в 1982 году, когда дуэт практически владел поп-рынком, H20 демонстрирует острое равновесие между блеском, мелодичностью, мускулами и мастерством. Вокалисты расширяют эмоциональный охват своих песен, а их тщательное продюсирование и размеренные аранжировки ведут к захватывающим пересечениям голубоглазого соула, новейшей новой волны, софт-рока и танца. Два огромных сингла, получившие двойную платину, остаются последним шедевром группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Daryl Hall & John Oates - H2O (Analogue, Original Master Recording) (0821797141314) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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