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Godsticks - This Is What A Winner Looks Like (0802644812717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Godsticks - This Is What A Winner Looks Like (0802644812717) виниловая пластинка

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Godsticks - This Is What A Winner Looks Like (0802644812717) виниловая пластинка - фото 1
Godsticks - This Is What A Winner Looks Like (0802644812717) виниловая пластинка - фото 2
Godsticks - This Is What A Winner Looks Like (0802644812717) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Godsticks
Альбом (сингл)
This Is What A Winner Looks Like
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Godsticks - This Is What A Winner Looks Like (0802644812717) виниловая пластинка - фото 1
  • Godsticks - This Is What A Winner Looks Like (0802644812717) виниловая пластинка - фото 2
  • Godsticks - This Is What A Winner Looks Like (0802644812717) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642548
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Godsticks - This Is What A Winner Looks Like (0802644812717) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644812717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Godsticks
Альбом (сингл)
This Is What A Winner Looks Like
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
If I Dont Take It All, Eleminate And Repair, This Is My Normal, Devotion Made To Offend, Silent Saw, Throne, Dont Say A Word To Me, Mayhem, Lying, Wake Up
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Godsticks - This Is What A Winner Looks Like (0802644812717) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: If I Dont Take It All, Eleminate And Repair, This Is My Normal, Devotion Made To Offend, Silent Saw, Throne, Dont Say A Word To Me, Mayhem, Lying, Wake Up

Отзывы о товаре Godsticks - This Is What A Winner Looks Like (0802644812717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644812717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Godsticks
Альбом (сингл)
This Is What A Winner Looks Like
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
If I Dont Take It All, Eleminate And Repair, This Is My Normal, Devotion Made To Offend, Silent Saw, Throne, Dont Say A Word To Me, Mayhem, Lying, Wake Up
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: If I Dont Take It All, Eleminate And Repair, This Is My Normal, Devotion Made To Offend, Silent Saw, Throne, Dont Say A Word To Me, Mayhem, Lying, Wake Up
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Godsticks - This Is What A Winner Looks Like (0802644812717) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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