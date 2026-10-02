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Ian Gillan & Tony Iommi - Who Cares (coloured) (4029759180821) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ian Gillan & Tony Iommi - Who Cares (coloured) (4029759180821) виниловая пластинка

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Ian Gillan &amp; Tony Iommi - Who Cares (coloured) (4029759180821) виниловая пластинка - фото 1
Ian Gillan &amp; Tony Iommi - Who Cares (coloured) (4029759180821) виниловая пластинка - фото 2
Ian Gillan &amp; Tony Iommi - Who Cares (coloured) (4029759180821) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ian Gillan; Tony Iommi
Альбом (сингл)
Whocares
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ian Gillan &amp; Tony Iommi - Who Cares (coloured) (4029759180821) виниловая пластинка - фото 1
  • Ian Gillan &amp; Tony Iommi - Who Cares (coloured) (4029759180821) виниловая пластинка - фото 2
  • Ian Gillan &amp; Tony Iommi - Who Cares (coloured) (4029759180821) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642542
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759180821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ian Gillan; Tony Iommi
Альбом (сингл)
Whocares
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
WhoCares Feat. Ian Gillan, Tony Iommi, Jason Newsted, Jon Lord, Nicko McBrain–Out Of My Mind, Black Sabbath–Zero The Hero, Ian Gillan Feat. Tony Iommi, Ian Paice & Roger Glover–Trashed, M. Rakintzis* Feat. Ian Gillan–Get Away, Tony Iommi Feat. Glenn Hughes–Slip Away, Gillan–Don't Hold Me Back, Ian Gillan–She Think It's A Crime, Repo Depo Feat. Ian Gillan–Easy Come, Easy Go, Deep Purple Feat. Ronnie James Dio–Smoke On The Water, WhoCares Feat. Ian Gillan, Tony Iommi, Jason Newsted, Jon Lord, Nick
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ian Gillan & Tony Iommi - Who Cares (coloured) (4029759180821) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: WhoCares Feat. Ian Gillan, Tony Iommi, Jason Newsted, Jon Lord, Nicko McBrain–Out Of My Mind, Black Sabbath–Zero The Hero, Ian Gillan Feat. Tony Iommi, Ian Paice & Roger Glover–Trashed, M. Rakintzis* Feat. Ian Gillan–Get Away, Tony Iommi Feat. Glenn Hughes–Slip Away, Gillan–Don't Hold Me Back, Ian Gillan–She Think It's A Crime, Repo Depo Feat. Ian Gillan–Easy Come, Easy Go, Deep Purple Feat. Ronnie James Dio–Smoke On The Water, WhoCares Feat. Ian Gillan, Tony Iommi, Jason Newsted, Jon Lord, Nicko McBrain–Holy Water, Black Sabbath–Anno Mundi, Tony Iommi Feat. Glenn Hughes–Let It Down Easy, Ian Gillan–Hole In My Vest, Gillan & Glover Feat. Dr. John–Can't Believe You Wanna Leave Me, Ian Gillan & The Javelins–Can I Get A Witness, Garth Rockett & The Moonshiners aka IG*–No Laughing In Heaven, Ian Gillan–When A Blind Man Cries, Deep Purple–Dick Pimple



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ian Gillan & Tony Iommi - Who Cares (coloured) (4029759180821) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759180821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ian Gillan; Tony Iommi
Альбом (сингл)
Whocares
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
WhoCares Feat. Ian Gillan, Tony Iommi, Jason Newsted, Jon Lord, Nicko McBrain–Out Of My Mind, Black Sabbath–Zero The Hero, Ian Gillan Feat. Tony Iommi, Ian Paice & Roger Glover–Trashed, M. Rakintzis* Feat. Ian Gillan–Get Away, Tony Iommi Feat. Glenn Hughes–Slip Away, Gillan–Don't Hold Me Back, Ian Gillan–She Think It's A Crime, Repo Depo Feat. Ian Gillan–Easy Come, Easy Go, Deep Purple Feat. Ronnie James Dio–Smoke On The Water, WhoCares Feat. Ian Gillan, Tony Iommi, Jason Newsted, Jon Lord, Nick
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: WhoCares Feat. Ian Gillan, Tony Iommi, Jason Newsted, Jon Lord, Nicko McBrain–Out Of My Mind, Black Sabbath–Zero The Hero, Ian Gillan Feat. Tony Iommi, Ian Paice & Roger Glover–Trashed, M. Rakintzis* Feat. Ian Gillan–Get Away, Tony Iommi Feat. Glenn Hughes–Slip Away, Gillan–Don't Hold Me Back, Ian Gillan–She Think It's A Crime, Repo Depo Feat. Ian Gillan–Easy Come, Easy Go, Deep Purple Feat. Ronnie James Dio–Smoke On The Water, WhoCares Feat. Ian Gillan, Tony Iommi, Jason Newsted, Jon Lord, Nicko McBrain–Holy Water, Black Sabbath–Anno Mundi, Tony Iommi Feat. Glenn Hughes–Let It Down Easy, Ian Gillan–Hole In My Vest, Gillan & Glover Feat. Dr. John–Can't Believe You Wanna Leave Me, Ian Gillan & The Javelins–Can I Get A Witness, Garth Rockett & The Moonshiners aka IG*–No Laughing In Heaven, Ian Gillan–When A Blind Man Cries, Deep Purple–Dick Pimple


Теги товара: Limited Edition
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