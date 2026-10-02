Описание товара Ian Gillan & Tony Iommi - Who Cares (coloured) (4029759180821) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: WhoCares Feat. Ian Gillan, Tony Iommi, Jason Newsted, Jon Lord, Nicko McBrain–Out Of My Mind, Black Sabbath–Zero The Hero, Ian Gillan Feat. Tony Iommi, Ian Paice & Roger Glover–Trashed, M. Rakintzis* Feat. Ian Gillan–Get Away, Tony Iommi Feat. Glenn Hughes–Slip Away, Gillan–Don't Hold Me Back, Ian Gillan–She Think It's A Crime, Repo Depo Feat. Ian Gillan–Easy Come, Easy Go, Deep Purple Feat. Ronnie James Dio–Smoke On The Water, WhoCares Feat. Ian Gillan, Tony Iommi, Jason Newsted, Jon Lord, Nicko McBrain–Holy Water, Black Sabbath–Anno Mundi, Tony Iommi Feat. Glenn Hughes–Let It Down Easy, Ian Gillan–Hole In My Vest, Gillan & Glover Feat. Dr. John–Can't Believe You Wanna Leave Me, Ian Gillan & The Javelins–Can I Get A Witness, Garth Rockett & The Moonshiners aka IG*–No Laughing In Heaven, Ian Gillan–When A Blind Man Cries, Deep Purple–Dick Pimple