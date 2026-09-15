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Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz & The Oscar Peterson Trio (8437016248294) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz & The Oscar Peterson Trio (8437016248294) виниловая пластинка

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8437016248294, Виниловая пластинка Getz, Stan; Peterson, Oscar, Stan Getz &amp; The Oscar Peterson Trio - фото 1
8437016248294, Виниловая пластинка Getz, Stan; Peterson, Oscar, Stan Getz &amp; The Oscar Peterson Trio - фото 2
8437016248294, Виниловая пластинка Getz, Stan; Peterson, Oscar, Stan Getz &amp; The Oscar Peterson Trio - фото 3
8437016248294, Виниловая пластинка Getz, Stan; Peterson, Oscar, Stan Getz &amp; The Oscar Peterson Trio - фото 4
8437016248294, Виниловая пластинка Getz, Stan; Peterson, Oscar, Stan Getz &amp; The Oscar Peterson Trio - фото 5
8437016248294, Виниловая пластинка Getz, Stan; Peterson, Oscar, Stan Getz &amp; The Oscar Peterson Trio - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8437016248294, Виниловая пластинка Getz, Stan; Peterson, Oscar, Stan Getz &amp; The Oscar Peterson Trio - фото 1
  • 8437016248294, Виниловая пластинка Getz, Stan; Peterson, Oscar, Stan Getz &amp; The Oscar Peterson Trio - фото 2
  • 8437016248294, Виниловая пластинка Getz, Stan; Peterson, Oscar, Stan Getz &amp; The Oscar Peterson Trio - фото 3
  • 8437016248294, Виниловая пластинка Getz, Stan; Peterson, Oscar, Stan Getz &amp; The Oscar Peterson Trio - фото 4
  • 8437016248294, Виниловая пластинка Getz, Stan; Peterson, Oscar, Stan Getz &amp; The Oscar Peterson Trio - фото 5
  • 8437016248294, Виниловая пластинка Getz, Stan; Peterson, Oscar, Stan Getz &amp; The Oscar Peterson Trio - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642540
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz & The Oscar Peterson Trio (8437016248294) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz & The Oscar Peterson Trio (8437016248294) виниловая пластинка

Stan Getz and the Oscar Peterson Trio - джазовый альбом, который первоначально был выпущен в 1958 году. В альбоме участвуют саксофонист Стэн Гетц и пианист Оскар Петерсон, а также басист Рэй Браун и барабанщик Эд Тигпен. Альбом известен высоким уровнем музыкального мастерства и взаимодействия между Гетцем и Петерсоном. В него вошла коллекция джазовых стандартов и оригинальных композиций, включая I Want to Be Happy, Pennies from Heaven и Tours End. Одна из самых ярких композиций альбома - Im Glad There is You, которая отличается проникновенным и эмоциональным исполнением Гетца.

Отзывы о товаре Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz & The Oscar Peterson Trio (8437016248294) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Stan Getz and the Oscar Peterson Trio - джазовый альбом, который первоначально был выпущен в 1958 году. В альбоме участвуют саксофонист Стэн Гетц и пианист Оскар Петерсон, а также басист Рэй Браун и барабанщик Эд Тигпен. Альбом известен высоким уровнем музыкального мастерства и взаимодействия между Гетцем и Петерсоном. В него вошла коллекция джазовых стандартов и оригинальных композиций, включая I Want to Be Happy, Pennies from Heaven и Tours End. Одна из самых ярких композиций альбома - Im Glad There is You, которая отличается проникновенным и эмоциональным исполнением Гетца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz & The Oscar Peterson Trio (8437016248294) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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