Fatboy Slim - You've Come a Long Way, Baby (4050538919004) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fatboy Slim - You've Come a Long Way, Baby (4050538919004) виниловая пластинка
You’ve Come a Long Way, Baby — второй студийный альбом Fatboy Slim, выпущенный в 1998 году. По версии портала Vice альбом занимает 4-ю строчку в списке «99 лучших танцевальных альбомов всех времён». Новое ремастированное переиздание альбома на двойном черном виниле.. Youve Come a Long Way, Baby - второй альбом группы Fatboy Slim. Он был выпущен 19 октября 1998 года в Великобритании фирмой Skint Record и днем позже в США фирмой Astralwerks. Альбом Youve Come a Long Way, Baby стал мировым прорывом Кука, заняв первое место в британском альбомном чарте и 34-е место в американском Billboard 200. Получив высокую оценку критиков за свое звучание и стиль, альбом привлек к Куку международное внимание и принес ему премию Brit Award в 1999 году. Позднее он был четырежды платиновым по версии BPI и платиновым по версии RIAA. С альбома было выпущено четыре сингла: The Rockafeller Skank, Gangster Trippin, Praise You и Right Here Right Now, которые попали в первую десятку UK Singles Chart. Песня Build It Up - Tear It Down была также выпущена в качестве промо-сингла. В 2023 году альбом был ремастирован на половинной скорости в наилучшем качестве.
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