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Donald Fagen & Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Donald Fagen & Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка

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Donald Fagen &amp; Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка - фото 1
Donald Fagen &amp; Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка - фото 2
Donald Fagen &amp; Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка - фото 3
Donald Fagen &amp; Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Donald Fagen &amp; Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка - фото 1
  • Donald Fagen &amp; Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка - фото 2
  • Donald Fagen &amp; Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка - фото 3
  • Donald Fagen &amp; Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642480
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Donald Fagen & Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Fagen & Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка

В контркультурной комедии 1971 года «Ты должен идти так, как говоришь » Залман Кинг пытается найти смысл жизни с Ричардом Прайором и Робертом Дауни-младшим в эпизодических ролях, кто лучше напишет саундтрек, чем Стили Дэнx Вот только Дэн еще официально не сформировался!. С типичными ироничными штрихами Дональд Фейген и Уолтер Беккер принимают вызов вместе с коллегой по Дэну, гитаристом Денни Диасом и барабанщиком Джоном Дисеполо из их предыдущей группы Jay &amp;amp;amp;amp;amp;amp; the Americans, Если вы фанат «Стального Дэна», вам обязательно стоит послушать этот уникальный саундтрек, вырезанный как раз перед тем, как они опрокинули рок-яблочную тележку с песней « Cant Buy A Thrill».

Отзывы о товаре Donald Fagen & Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
В контркультурной комедии 1971 года «Ты должен идти так, как говоришь » Залман Кинг пытается найти смысл жизни с Ричардом Прайором и Робертом Дауни-младшим в эпизодических ролях, кто лучше напишет саундтрек, чем Стили Дэнx Вот только Дэн еще официально не сформировался!. С типичными ироничными штрихами Дональд Фейген и Уолтер Беккер принимают вызов вместе с коллегой по Дэну, гитаристом Денни Диасом и барабанщиком Джоном Дисеполо из их предыдущей группы Jay &amp;amp;amp;amp;amp;amp; the Americans, Если вы фанат «Стального Дэна», вам обязательно стоит послушать этот уникальный саундтрек, вырезанный как раз перед тем, как они опрокинули рок-яблочную тележку с песней « Cant Buy A Thrill».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Fagen & Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка - купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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