Donald Fagen & Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 642480
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 850 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Donald Fagen & Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка
В контркультурной комедии 1971 года «Ты должен идти так, как говоришь » Залман Кинг пытается найти смысл жизни с Ричардом Прайором и Робертом Дауни-младшим в эпизодических ролях, кто лучше напишет саундтрек, чем Стили Дэнx Вот только Дэн еще официально не сформировался!. С типичными ироничными штрихами Дональд Фейген и Уолтер Беккер принимают вызов вместе с коллегой по Дэну, гитаристом Денни Диасом и барабанщиком Джоном Дисеполо из их предыдущей группы Jay &amp;amp;amp;amp;amp; the Americans, Если вы фанат «Стального Дэна», вам обязательно стоит послушать этот уникальный саундтрек, вырезанный как раз перед тем, как они опрокинули рок-яблочную тележку с песней « Cant Buy A Thrill».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
В контркультурной комедии 1971 года «Ты должен идти так, как говоришь » Залман Кинг пытается найти смысл жизни с Ричардом Прайором и Робертом Дауни-младшим в эпизодических ролях, кто лучше напишет саундтрек, чем Стили Дэнx Вот только Дэн еще официально не сформировался!. С типичными ироничными штрихами Дональд Фейген и Уолтер Беккер принимают вызов вместе с коллегой по Дэну, гитаристом Денни Диасом и барабанщиком Джоном Дисеполо из их предыдущей группы Jay &amp;amp;amp;amp;amp; the Americans, Если вы фанат «Стального Дэна», вам обязательно стоит послушать этот уникальный саундтрек, вырезанный как раз перед тем, как они опрокинули рок-яблочную тележку с песней « Cant Buy A Thrill».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Donald Fagen & Walter Becker - You Gotta Walk It Like You Talk It (5060672880886) виниловая пластинка - купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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