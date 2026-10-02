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Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка

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Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 1
Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 2
Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 3
Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 4
Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 5
Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 6
Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 7
Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 8
Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 9
Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 1
  • Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 2
  • Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 3
  • Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 4
  • Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 5
  • Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 6
  • Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 7
  • Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 8
  • Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 9
  • Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642464
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797202329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка

Представляем вам величайшее произведение блюзовой музыки - виниловую пластинку Muddy Waters / Folk Singer (Box) (Box, 45 RPM, Limited) (2LP). Этот альбом является историческим артефактом, демонстрирующим искусство и страсть великого Мадди Уотерса. Пронизанные глубокими эмоциями, каждая композиция этого альбома открывает окно в мир эмоций и таланта этого великого блюзового исполнителя.

Отзывы о товаре Muddy Waters - Folk Singer (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202329) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797202329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Представляем вам величайшее произведение блюзовой музыки - виниловую пластинку Muddy Waters / Folk Singer (Box) (Box, 45 RPM, Limited) (2LP). Этот альбом является историческим артефактом, демонстрирующим искусство и страсть великого Мадди Уотерса. Пронизанные глубокими эмоциями, каждая композиция этого альбома открывает окно в мир эмоций и таланта этого великого блюзового исполнителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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