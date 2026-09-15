Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка
Переиздание на 180-граммовом виниле дебютного одноименного альбома легендарного американского автора-исполнителя Боба Дилана. Боб Дилан родился в 1941 году, в 1961 он переезжает в Нью-Йорк, через год выходит его одноименный сольный альбом. Сначала его творчество пользовалось большей популярностью в Великобритании, где уже второй его диск возглавил местные чарты. В США первым диском Дилана №1 стал Planet Waves, записанный с участниками группы The Band, в общей сложности пять его альбомов поднимались на высшую строчку американского хит-парада, семь - в британского. Самыми успешными синглами в США стали Like a Rolling Stone и Rainy Day Women #12 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; 35, каждая из них дошла до 2-го места американских чартов. В США 16 релизов музыканта получили, как минимум, платиновый статус, самыми продаваемыми стали две части сборника Greatest Hits - Bob Dylans Greatest Hits и Bob Dylans Greatest Hits Vol. II, каждая получила пятикратный платиновый статус. С конца 80-х музыкант постоянно гастролирует, этот тур называется Never Ending Tour (Бесконечный тур). Дилан 11 раз получал награду Грэмми, также на его счету по одному Оскару и Золотому Глобусу, он был включен в Зал славы Рок-н-ролла.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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