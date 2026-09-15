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Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 6
Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BOB DYLAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797245814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BOB DYLAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка

Переиздание на 180-граммовом виниле дебютного одноименного альбома легендарного американского автора-исполнителя Боба Дилана. Боб Дилан родился в 1941 году, в 1961 он переезжает в Нью-Йорк, через год выходит его одноименный сольный альбом. Сначала его творчество пользовалось большей популярностью в Великобритании, где уже второй его диск возглавил местные чарты. В США первым диском Дилана №1 стал Planet Waves, записанный с участниками группы The Band, в общей сложности пять его альбомов поднимались на высшую строчку американского хит-парада, семь - в британского. Самыми успешными синглами в США стали Like a Rolling Stone и Rainy Day Women #12 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; 35, каждая из них дошла до 2-го места американских чартов. В США 16 релизов музыканта получили, как минимум, платиновый статус, самыми продаваемыми стали две части сборника Greatest Hits - Bob Dylans Greatest Hits и Bob Dylans Greatest Hits Vol. II, каждая получила пятикратный платиновый статус. С конца 80-х музыкант постоянно гастролирует, этот тур называется Never Ending Tour (Бесконечный тур). Дилан 11 раз получал награду Грэмми, также на его счету по одному Оскару и Золотому Глобусу, он был включен в Зал славы Рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797245814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BOB DYLAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на 180-граммовом виниле дебютного одноименного альбома легендарного американского автора-исполнителя Боба Дилана. Боб Дилан родился в 1941 году, в 1961 он переезжает в Нью-Йорк, через год выходит его одноименный сольный альбом. Сначала его творчество пользовалось большей популярностью в Великобритании, где уже второй его диск возглавил местные чарты. В США первым диском Дилана №1 стал Planet Waves, записанный с участниками группы The Band, в общей сложности пять его альбомов поднимались на высшую строчку американского хит-парада, семь - в британского. Самыми успешными синглами в США стали Like a Rolling Stone и Rainy Day Women #12 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; 35, каждая из них дошла до 2-го места американских чартов. В США 16 релизов музыканта получили, как минимум, платиновый статус, самыми продаваемыми стали две части сборника Greatest Hits - Bob Dylans Greatest Hits и Bob Dylans Greatest Hits Vol. II, каждая получила пятикратный платиновый статус. С конца 80-х музыкант постоянно гастролирует, этот тур называется Never Ending Tour (Бесконечный тур). Дилан 11 раз получал награду Грэмми, также на его счету по одному Оскару и Золотому Глобусу, он был включен в Зал славы Рок-н-ролла.
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Отзывы


Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797245814) виниловая пластинка - купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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