Dire Straits - Dire Straits (Analogue, Original Master Recording) (0821797246613) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Dire Straits
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642427
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0821797246613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Dire Straits
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Down To The Waterline, Water Of Love, Setting Me Up, Six Blade Knife, Southbound Again, Sultans Of Swing, In The Gallery, Wild West End, Lions
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dire Straits - Dire Straits (Analogue, Original Master Recording) (0821797246613) виниловая пластинка
Dire Straits — дебютный студийный альбом британской рок-группы Dire Straits. Альбом был основан на демоверсии, которую группа представила в Phonogram при подписании контракта. На обложке альбома помещена репродукция картины Чака Лойолы (англ.), написание названия группы было предложено Джеффом Хэлперном.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0821797246613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Dire Straits
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Down To The Waterline, Water Of Love, Setting Me Up, Six Blade Knife, Southbound Again, Sultans Of Swing, In The Gallery, Wild West End, Lions
Версия издания
лимитированное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Dire Straits — дебютный студийный альбом британской рок-группы Dire Straits. Альбом был основан на демоверсии, которую группа представила в Phonogram при подписании контракта. На обложке альбома помещена репродукция картины Чака Лойолы (англ.), написание названия группы было предложено Джеффом Хэлперном.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Dire Straits - Dire Straits (Analogue, Original Master Recording) (0821797246613) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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