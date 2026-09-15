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Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка

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Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка - фото 1
Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка - фото 2
Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка - фото 3
Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
World Sinfonia: Heart Of The Immigrants
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка - фото 3
  • Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642419
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
4.03E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
World Sinfonia: Heart Of The Immigrants
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Nightclub 1960, Vistaero, Carousel Requiem, Tango II, Under A Dark Moon, B*rdel 1900, Indigo, Heru Mertar/Dont Go So Far Away, Parranda, Someday My Prince Will Come, Cafe 1930, They Love Me From Fifteen Feet Away, Milonga Del Angel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nightclub 1960, Vistaero, Carousel Requiem, Tango II, Under A Dark Moon, B*rdel 1900, Indigo, Heru Mertar/Dont Go So Far Away, Parranda, Someday My Prince Will Come, Cafe 1930, They Love Me From Fifteen Feet Away, Milonga Del Angel

Отзывы о товаре Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
4.03E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
World Sinfonia: Heart Of The Immigrants
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Nightclub 1960, Vistaero, Carousel Requiem, Tango II, Under A Dark Moon, B*rdel 1900, Indigo, Heru Mertar/Dont Go So Far Away, Parranda, Someday My Prince Will Come, Cafe 1930, They Love Me From Fifteen Feet Away, Milonga Del Angel
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nightclub 1960, Vistaero, Carousel Requiem, Tango II, Under A Dark Moon, B*rdel 1900, Indigo, Heru Mertar/Dont Go So Far Away, Parranda, Someday My Prince Will Come, Cafe 1930, They Love Me From Fifteen Feet Away, Milonga Del Angel
Самовывоз
Доставка
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Al Di Meola - World Sinfonia: Heart Of The Immigrants (4029759166597) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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