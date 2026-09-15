Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка
Saturday Night In San Francisco - концертное выступление трех гитаристов-виртуозов: Джона Маклафлина, Эл Ди Меолы и Пако де Лусии. Альбом был записан в 1980 году и выпущен в 2022 году. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Джон Маклафлин (известный также как Махавишну Джон Маклафлин) - британский гитарист-виртуоз, играющий в стиле джаз-фьюжн. Наиболее известен как участник записи знаковых для жанра фьюжн альбомов Майлза Дэвиса In A Silent Way и Bitches Brew, основатель группы Mahavishnu Orchestra, одного из наиболее ярких представителей джаз-рока 70-х, акустического проекта Shakti, пионера жанра World Music, участник акустического трио, в которое помимо него входили гитаристы Пако де Лусия и Эл ди Меола. Эл Ди Меола - американский гитарист-виртуоз, работающий в жанре джаз-фьюжн, который в его воплощении представляет собой сплав джаз-рока, фламенко, латиноамериканской и арабской музыки. Один из наиболее влиятельных гитаристов в мире. В 2009 году включён журналом Classic Rock в список величайших гитаристов всех времён. Пако де Лусия - испанский гитарист-виртуоз, один из самых известных в мире гитаристов фламенко.
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