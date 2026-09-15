Top.Mail.Ru
Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 1
Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 2
Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 3
Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 4
Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 5
Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 6
Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 7
Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 8
Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 9
Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Saturday Night In San Francisco
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 3
  • Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 4
  • Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 5
  • Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 6
  • Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 7
  • Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 8
  • Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 9
  • Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642418
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edel, Ear Music
Barcode
4.03E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Saturday Night In San Francisco
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка

Saturday Night In San Francisco - концертное выступление трех гитаристов-виртуозов: Джона Маклафлина, Эл Ди Меолы и Пако де Лусии. Альбом был записан в 1980 году и выпущен в 2022 году. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Джон Маклафлин (известный также как Махавишну Джон Маклафлин) - британский гитарист-виртуоз, играющий в стиле джаз-фьюжн. Наиболее известен как участник записи знаковых для жанра фьюжн альбомов Майлза Дэвиса In A Silent Way и Bitches Brew, основатель группы Mahavishnu Orchestra, одного из наиболее ярких представителей джаз-рока 70-х, акустического проекта Shakti, пионера жанра World Music, участник акустического трио, в которое помимо него входили гитаристы Пако де Лусия и Эл ди Меола. Эл Ди Меола - американский гитарист-виртуоз, работающий в жанре джаз-фьюжн, который в его воплощении представляет собой сплав джаз-рока, фламенко, латиноамериканской и арабской музыки. Один из наиболее влиятельных гитаристов в мире. В 2009 году включён журналом Classic Rock в список величайших гитаристов всех времён. Пако де Лусия - испанский гитарист-виртуоз, один из самых известных в мире гитаристов фламенко.

Отзывы о товаре Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edel, Ear Music
Barcode
4.03E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Saturday Night In San Francisco
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Saturday Night In San Francisco - концертное выступление трех гитаристов-виртуозов: Джона Маклафлина, Эл Ди Меолы и Пако де Лусии. Альбом был записан в 1980 году и выпущен в 2022 году. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Джон Маклафлин (известный также как Махавишну Джон Маклафлин) - британский гитарист-виртуоз, играющий в стиле джаз-фьюжн. Наиболее известен как участник записи знаковых для жанра фьюжн альбомов Майлза Дэвиса In A Silent Way и Bitches Brew, основатель группы Mahavishnu Orchestra, одного из наиболее ярких представителей джаз-рока 70-х, акустического проекта Shakti, пионера жанра World Music, участник акустического трио, в которое помимо него входили гитаристы Пако де Лусия и Эл ди Меола. Эл Ди Меола - американский гитарист-виртуоз, работающий в жанре джаз-фьюжн, который в его воплощении представляет собой сплав джаз-рока, фламенко, латиноамериканской и арабской музыки. Один из наиболее влиятельных гитаристов в мире. В 2009 году включён журналом Classic Rock в список величайших гитаристов всех времён. Пако де Лусия - испанский гитарист-виртуоз, один из самых известных в мире гитаристов фламенко.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Di Meola - Saturday Night In San Francisco (4029759172437) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...