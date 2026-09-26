Top.Mail.Ru
8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You're Mine You виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You're Mine You виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 1
8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 2
8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 3
8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 4
8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 5
8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 6
8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sarah Vaughan; Quincy Jone
Альбом (сингл)
You're Mine You
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 1
  • 8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 2
  • 8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 3
  • 8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 4
  • 8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 5
  • 8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 6
  • 8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You&#039;re Mine You виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642409
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You're Mine You виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8437012830776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sarah Vaughan; Quincy Jone
Альбом (сингл)
You're Mine You
Жанр
Jazz
Трек-лист
You're Mine You, The Best Is Yet to Come, Witchcraft, So Long, The Second Time Around, I Could Write a Book, One Mint Julep, Maria, Baubles, Bangles and Beads, In Other Words (Fly Me to the Moon), Moonglow, Invitation, On Green Dolphin Street, Mama, He Treats Your Daughter Mean
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You're Mine You виниловая пластинка

Виниловая пластинка Sarah Vaughan & Quincy Jones / You're Mine You (1LP) - это великолепное сотрудничество двух великих музыкантов, легендарной вокалистки Сары Воэн и талантливого композитора и дирижера Квинси Джонса, запечатленное на одном прекрасном альбоме. Альбом You're Mine You представляет собой потрясающую коллекцию музыкальных произведений, исполненных с непревзойденным мастерством и эмоциональной глубиной. Он звучит страстно, утонченно и искренне, позволяя почувствовать всю магию и чувственность голоса Сары Воэн. В каждой песне можно услышать слияние прекрасной мелодики, потрясающей аранжировки и потребности человеческого сердца в любви и принадлежности. Этот альбом является настоящим сокровищем для коллекционеров виниловых пластинок и истинных ценителей музыки. Купить виниловую пластинку Sarah Vaughan & Quincy Jones / You're Mine You (1LP) - это возможность ощутить эстетику и неповторимость винилового звука, погрузиться в прекрасные музыкальные моменты и насладиться великолепным мастерством исполнителей. Позвольте себе испытать удовольствие от звучания ретро-формата и обогатить свою коллекцию музыкальных шедевров.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре 8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You're Mine You виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8437012830776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sarah Vaughan; Quincy Jone
Альбом (сингл)
You're Mine You
Жанр
Jazz
Трек-лист
You're Mine You, The Best Is Yet to Come, Witchcraft, So Long, The Second Time Around, I Could Write a Book, One Mint Julep, Maria, Baubles, Bangles and Beads, In Other Words (Fly Me to the Moon), Moonglow, Invitation, On Green Dolphin Street, Mama, He Treats Your Daughter Mean
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Sarah Vaughan & Quincy Jones / You're Mine You (1LP) - это великолепное сотрудничество двух великих музыкантов, легендарной вокалистки Сары Воэн и талантливого композитора и дирижера Квинси Джонса, запечатленное на одном прекрасном альбоме. Альбом You're Mine You представляет собой потрясающую коллекцию музыкальных произведений, исполненных с непревзойденным мастерством и эмоциональной глубиной. Он звучит страстно, утонченно и искренне, позволяя почувствовать всю магию и чувственность голоса Сары Воэн. В каждой песне можно услышать слияние прекрасной мелодики, потрясающей аранжировки и потребности человеческого сердца в любви и принадлежности. Этот альбом является настоящим сокровищем для коллекционеров виниловых пластинок и истинных ценителей музыки. Купить виниловую пластинку Sarah Vaughan & Quincy Jones / You're Mine You (1LP) - это возможность ощутить эстетику и неповторимость винилового звука, погрузиться в прекрасные музыкальные моменты и насладиться великолепным мастерством исполнителей. Позвольте себе испытать удовольствие от звучания ретро-формата и обогатить свою коллекцию музыкальных шедевров.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You're Mine You виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...