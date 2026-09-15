Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Майлз Дэвис
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 642400
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797137317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Майлз Дэвис
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка
Переиздание на 180-граммовом красном виниле альбома легендарного джазового трубача Майлза Дэвиса, выпущенного первоначально в марте 1957 года. В течение многих лет трубачи соревновались в том, кто из всех джазовых музыкантов дует выше, быстрее и громче всех. Затем пришел Майлз Дэвис, и с ним пришли мир и спокойствие. Он создал неземное настроение, которое пронизывает этот новаторский альбом, и зарекомендовал себя как новатор стиля, обеспечив себе место в пантеоне джазовых гигантов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797137317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Майлз Дэвис
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Переиздание на 180-граммовом красном виниле альбома легендарного джазового трубача Майлза Дэвиса, выпущенного первоначально в марте 1957 года. В течение многих лет трубачи соревновались в том, кто из всех джазовых музыкантов дует выше, быстрее и громче всех. Затем пришел Майлз Дэвис, и с ним пришли мир и спокойствие. Он создал неземное настроение, которое пронизывает этот новаторский альбом, и зарекомендовал себя как новатор стиля, обеспечив себе место в пантеоне джазовых гигантов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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