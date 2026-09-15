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Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка

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Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка - фото 1
Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка - фото 2
Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка - фото 3
Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка - фото 4
Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Майлз Дэвис
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка - фото 1
  • Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка - фото 2
  • Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка - фото 3
  • Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка - фото 4
  • Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797137317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Майлз Дэвис
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка

Переиздание на 180-граммовом красном виниле альбома легендарного джазового трубача Майлза Дэвиса, выпущенного первоначально в марте 1957 года. В течение многих лет трубачи соревновались в том, кто из всех джазовых музыкантов дует выше, быстрее и громче всех. Затем пришел Майлз Дэвис, и с ним пришли мир и спокойствие. Он создал неземное настроение, которое пронизывает этот новаторский альбом, и зарекомендовал себя как новатор стиля, обеспечив себе место в пантеоне джазовых гигантов.

Отзывы о товаре Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797137317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Майлз Дэвис
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание на 180-граммовом красном виниле альбома легендарного джазового трубача Майлза Дэвиса, выпущенного первоначально в марте 1957 года. В течение многих лет трубачи соревновались в том, кто из всех джазовых музыкантов дует выше, быстрее и громче всех. Затем пришел Майлз Дэвис, и с ним пришли мир и спокойствие. Он создал неземное настроение, которое пронизывает этот новаторский альбом, и зарекомендовал себя как новатор стиля, обеспечив себе место в пантеоне джазовых гигантов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Davis, Miles - Round About Midnight (Original Master Recording) (0821797137317) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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