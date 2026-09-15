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Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка

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Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Milestones
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642396
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797137416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Milestones
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Dr. Jekyll, Sids Ahead, Two Bass Hit, Milestones, Billy Boy, Straight, No Chaser
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dr. Jekyll, Sids Ahead, Two Bass Hit, Milestones, Billy Boy, Straight, No Chaser

Отзывы о товаре Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797137416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Milestones
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Dr. Jekyll, Sids Ahead, Two Bass Hit, Milestones, Billy Boy, Straight, No Chaser
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dr. Jekyll, Sids Ahead, Two Bass Hit, Milestones, Billy Boy, Straight, No Chaser
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Milestones (Analogue, Original Master Recording) (0821797137416) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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