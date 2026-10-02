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Yo-Yo Ma - Bach: Unaccompanied Cello Suites (8719262015418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yo-Yo Ma - Bach: Unaccompanied Cello Suites (8719262015418) виниловая пластинка

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Yo-Yo Ma - Bach: Unaccompanied Cello Suites (8719262015418) виниловая пластинка - фото 1
Yo-Yo Ma - Bach: Unaccompanied Cello Suites (8719262015418) виниловая пластинка - фото 2
Yo-Yo Ma - Bach: Unaccompanied Cello Suites (8719262015418) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Yo-Yo Ma - Bach: Unaccompanied Cello Suites (8719262015418) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo-Yo Ma - Bach: Unaccompanied Cello Suites (8719262015418) виниловая пластинка - фото 2
  • Yo-Yo Ma - Bach: Unaccompanied Cello Suites (8719262015418) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642384
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo-Yo Ma - Bach: Unaccompanied Cello Suites (8719262015418) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Suite No. 1 In G Major, BWV 1007, Suite No. 2 In D Minor, BWV 1008, Suite No. 3 In C Major, BWV 1009, Suite No. 4 In E-Flat Major, BWV 1010, Suite No. 5 In C Minor, BWV 1011, Suite No. 6 In D Major, BWV 1012

Отзывы о товаре Yo-Yo Ma - Bach: Unaccompanied Cello Suites (8719262015418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Suite No. 1 In G Major, BWV 1007, Suite No. 2 In D Minor, BWV 1008, Suite No. 3 In C Major, BWV 1009, Suite No. 4 In E-Flat Major, BWV 1010, Suite No. 5 In C Minor, BWV 1011, Suite No. 6 In D Major, BWV 1012
Самовывоз
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