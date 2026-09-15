Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка
A Love Of Shared Disasters - дебютный альбом 2007 года британской рок-группы Crippled Black Phoenix. Британская супергруппа и музыкальный прогрессив-пост-рок проект Crippled Black Phoenix насчитывает около 30 участников в своем постоянно меняющемся составе. Движущей силой проекта является Джастин Гривз из Electric Wizard и Iron Monkey, который основал группу в 2004 году с помощью басиста культовой Mogwai, Доминика Эйтчисона. В 2006 году Crippled Black Phoenix выпустили свой первый альбом, «A Love of Shared Disasters», и начали концентрироваться на живых выступлениях, в которых часто принимали участие более десятка участников. Релизы «Resurrectionists» и «Night Raider» были записаны с марта 2007 по август 2008 года в студии S.O.A. в Бристоле и выпущены в 2009 году, вместе с компиляцией песен с этих двух альбомов под названием «200 Tons of Bad Luck». Появившийся в 2010 году альбом «I, Vigilante» вышел на лейбле Джеффа Барроу Invada Records и привлек некоторое внимание стоунер-роковой версией песни Journey Of a Lifetime. Более концептуальный альбом «(Mankind) The Crafty Ape» был выпущен в 2012 году, после чего Гривз и компания выпустили концертный релиз «Live Pozna?» в 2013 году и «White Light Generator» в 2014 году. В 2014 году также вышел альбом «Fall», дебютный альбом сайд-проекта Гривза и Белинды Кордич, Se Delan. Crippled Black Phoenix выпустили свой шестой полноформатный альбом «Bronze» в 2016 году на французском экстрим-металлическом лейбле Season of Mist. В том же году Se Delan выпустили свой второй LP, «Drifter». В 2017 году вышел EP Horrific Honorifics. Это сборник кавер-версий продемонстрировал эклектичный спектр влияний группы Crippled Black Phoenix, в него вошли композиции таких команд, как Swans, NoMeansNo и The Sensational Alex Harvey Band. Их второй полноформатник на лейбле Season of Mist, Great Escape, вышел в 2018 году, его предварял эпический девятиминутный сингл To You I Give. Летом 2020 года Гривз объявил о начале новой эры группы Crippled Black Phoenix, временно продолжающей выступать в основном составе из 4 человек и находящейся в поиске нового вокалиста. В октябре 2020 года вышел совершенно новый альбом «Elleng?st» с участием нескольких приглашенных вокалистов. Metal Hammer назвал его 43-м лучшим метал-альбомом 2020 года. В конце апреля 2021 года новым вокалистом был объявлен швед Йоэль Сегерстедт. Его первой записью с группой стал сингл Painful Reminder/Dead Is Dead. В апреле 2022 года Crippled Black Phoenix анонсировали новый полноформатный альбом «Banefyre» и свой первый европейский тур после пандемии Covid-19.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитНепара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитДжанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитДжанго - Выше. Еще (4657819848697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитIggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитCarla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCalvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка