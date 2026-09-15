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Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка

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Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 1
Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 2
Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 3
Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 4
Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 5
Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 6
Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
A Love Of Shared Disasters
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 1
  • Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 2
  • Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 3
  • Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 4
  • Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 5
  • Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 6
  • Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642359
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644890111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
A Love Of Shared Disasters
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка

A Love Of Shared Disasters - дебютный альбом 2007 года британской рок-группы Crippled Black Phoenix. Британская супергруппа и музыкальный прогрессив-пост-рок проект Crippled Black Phoenix насчитывает около 30 участников в своем постоянно меняющемся составе. Движущей силой проекта является Джастин Гривз из Electric Wizard и Iron Monkey, который основал группу в 2004 году с помощью басиста культовой Mogwai, Доминика Эйтчисона. В 2006 году Crippled Black Phoenix выпустили свой первый альбом, «A Love of Shared Disasters», и начали концентрироваться на живых выступлениях, в которых часто принимали участие более десятка участников. Релизы «Resurrectionists» и «Night Raider» были записаны с марта 2007 по август 2008 года в студии S.O.A. в Бристоле и выпущены в 2009 году, вместе с компиляцией песен с этих двух альбомов под названием «200 Tons of Bad Luck». Появившийся в 2010 году альбом «I, Vigilante» вышел на лейбле Джеффа Барроу Invada Records и привлек некоторое внимание стоунер-роковой версией песни Journey Of a Lifetime. Более концептуальный альбом «(Mankind) The Crafty Ape» был выпущен в 2012 году, после чего Гривз и компания выпустили концертный релиз «Live Pozna?» в 2013 году и «White Light Generator» в 2014 году. В 2014 году также вышел альбом «Fall», дебютный альбом сайд-проекта Гривза и Белинды Кордич, Se Delan. Crippled Black Phoenix выпустили свой шестой полноформатный альбом «Bronze» в 2016 году на французском экстрим-металлическом лейбле Season of Mist. В том же году Se Delan выпустили свой второй LP, «Drifter». В 2017 году вышел EP Horrific Honorifics. Это сборник кавер-версий продемонстрировал эклектичный спектр влияний группы Crippled Black Phoenix, в него вошли композиции таких команд, как Swans, NoMeansNo и The Sensational Alex Harvey Band. Их второй полноформатник на лейбле Season of Mist, Great Escape, вышел в 2018 году, его предварял эпический девятиминутный сингл To You I Give. Летом 2020 года Гривз объявил о начале новой эры группы Crippled Black Phoenix, временно продолжающей выступать в основном составе из 4 человек и находящейся в поиске нового вокалиста. В октябре 2020 года вышел совершенно новый альбом «Elleng?st» с участием нескольких приглашенных вокалистов. Metal Hammer назвал его 43-м лучшим метал-альбомом 2020 года. В конце апреля 2021 года новым вокалистом был объявлен швед Йоэль Сегерстедт. Его первой записью с группой стал сингл Painful Reminder/Dead Is Dead. В апреле 2022 года Crippled Black Phoenix анонсировали новый полноформатный альбом «Banefyre» и свой первый европейский тур после пандемии Covid-19.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644890111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
A Love Of Shared Disasters
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
A Love Of Shared Disasters - дебютный альбом 2007 года британской рок-группы Crippled Black Phoenix. Британская супергруппа и музыкальный прогрессив-пост-рок проект Crippled Black Phoenix насчитывает около 30 участников в своем постоянно меняющемся составе. Движущей силой проекта является Джастин Гривз из Electric Wizard и Iron Monkey, который основал группу в 2004 году с помощью басиста культовой Mogwai, Доминика Эйтчисона. В 2006 году Crippled Black Phoenix выпустили свой первый альбом, «A Love of Shared Disasters», и начали концентрироваться на живых выступлениях, в которых часто принимали участие более десятка участников. Релизы «Resurrectionists» и «Night Raider» были записаны с марта 2007 по август 2008 года в студии S.O.A. в Бристоле и выпущены в 2009 году, вместе с компиляцией песен с этих двух альбомов под названием «200 Tons of Bad Luck». Появившийся в 2010 году альбом «I, Vigilante» вышел на лейбле Джеффа Барроу Invada Records и привлек некоторое внимание стоунер-роковой версией песни Journey Of a Lifetime. Более концептуальный альбом «(Mankind) The Crafty Ape» был выпущен в 2012 году, после чего Гривз и компания выпустили концертный релиз «Live Pozna?» в 2013 году и «White Light Generator» в 2014 году. В 2014 году также вышел альбом «Fall», дебютный альбом сайд-проекта Гривза и Белинды Кордич, Se Delan. Crippled Black Phoenix выпустили свой шестой полноформатный альбом «Bronze» в 2016 году на французском экстрим-металлическом лейбле Season of Mist. В том же году Se Delan выпустили свой второй LP, «Drifter». В 2017 году вышел EP Horrific Honorifics. Это сборник кавер-версий продемонстрировал эклектичный спектр влияний группы Crippled Black Phoenix, в него вошли композиции таких команд, как Swans, NoMeansNo и The Sensational Alex Harvey Band. Их второй полноформатник на лейбле Season of Mist, Great Escape, вышел в 2018 году, его предварял эпический девятиминутный сингл To You I Give. Летом 2020 года Гривз объявил о начале новой эры группы Crippled Black Phoenix, временно продолжающей выступать в основном составе из 4 человек и находящейся в поиске нового вокалиста. В октябре 2020 года вышел совершенно новый альбом «Elleng?st» с участием нескольких приглашенных вокалистов. Metal Hammer назвал его 43-м лучшим метал-альбомом 2020 года. В конце апреля 2021 года новым вокалистом был объявлен швед Йоэль Сегерстедт. Его первой записью с группой стал сингл Painful Reminder/Dead Is Dead. В апреле 2022 года Crippled Black Phoenix анонсировали новый полноформатный альбом «Banefyre» и свой первый европейский тур после пандемии Covid-19.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Crippled Black Phoenix - A Love Of Shared Disasters (0802644890111) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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