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Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка

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Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 1
Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 2
Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 3
Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 4
Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 5
Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 6
Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sheila Chandra
Альбом (сингл)
Weaving My Ancestors Voices
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 1
  • Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 2
  • Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 3
  • Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 4
  • Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 5
  • Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 6
  • Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World Records
Barcode
[0884108012819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sheila Chandra
Альбом (сингл)
Weaving My Ancestors Voices
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Speaking In Tongues I, Dhyana And Donalogue, Nana, The Dreaming, Ever So Lonely / Eyes / Ocean, The Enchantment, The Call, Bhajan, Speaking In Tongues II, Sacred Stones, Om Namaha Shiva
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Speaking In Tongues I, Dhyana And Donalogue, Nana, The Dreaming, Ever So Lonely / Eyes / Ocean, The Enchantment, The Call, Bhajan, Speaking In Tongues II, Sacred Stones, Om Namaha Shiva

Отзывы о товаре Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World Records
Barcode
[0884108012819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sheila Chandra
Альбом (сингл)
Weaving My Ancestors Voices
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Speaking In Tongues I, Dhyana And Donalogue, Nana, The Dreaming, Ever So Lonely / Eyes / Ocean, The Enchantment, The Call, Bhajan, Speaking In Tongues II, Sacred Stones, Om Namaha Shiva
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Speaking In Tongues I, Dhyana And Donalogue, Nana, The Dreaming, Ever So Lonely / Eyes / Ocean, The Enchantment, The Call, Bhajan, Speaking In Tongues II, Sacred Stones, Om Namaha Shiva
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sheila Chandra - Weaving My Ancestors Voices (0884108012819) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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